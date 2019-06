“Calabresità”: il reggae di Neroone dedicato alla sua terra

Pin This

Dopo più di 10 anni dal suo trasferimento da Paola a Firenze, per l’artista Neroone sempre più forte è divenuto il richiamo delle radici.

La distanza dal mare, alla quale non era abituato, lo porta a viaggiare spesso per le coste toscane in cerca di meditazione e ispirazione. Ed è proprio da una di queste “meditazioni marittime” che nasce il nuovo singolo Calabresità.

Una reggae tune dedicata alla genuinità e la bellezza della Calabria. Le atmosfere di paese, calde e rilassate, l’aria e il profumo del mare, il calore della gente e il cibo. Tutte cose che riportano alla mente del singer i ricordi di un’ infanzia e un’adolescenza vissuti nel suo adorato paese, Paola (CS).

“Il luogo dove nasci e cresci è la tua terra, è un posto speciale, un piccolo mondo perfetto, quello che vedi per primo e ami. Ne conosci ogni suono e ogni profumo, ogni cosa parla il tuo stesso linguaggio e tu lo comprendi perché ti appartiene”

Disponibile sul canale youtube dell’artista. Prodotto da Neroone, Mix, Master e video a cura di Rising Time Label, girato interamente nella cittadina di Paola.