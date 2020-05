Contemplare e pulire il mare a 93 anni: è il Nonno Plastic Free

Conosciuto come il nonno del mare, a 93 anni ha guidato per 30 Km per pulire l’arenile su cui da anni si siede e osserva il mare.

Contemplare il mare a 93 anni, la storia di Pasquale

Il nonno del mare, così lo avevano ribattezzato gli abitanti di Giulianova quando ogni mattina lo vedevano sulla spiaggia ma nessuno ancora conosceva la sua identità. Mascherina sul viso e buste per raccogliere la plastica. È così che Pasquale Di Marco, 93 anni compiuti il 20 aprile, ha trascorso la sua prima giornata di libertà non appena finito il lockdown. Da Poggio San Vittorino, dove vive in Abruzzo, ha guidato per 30 km ed è andato a pulire quel pezzetto di spiaggia di Giulianova da cui – fino a prima dell’emergenza coronavirus – contemplava il mare ogni giorno.

Nonno Plastic Free

“Ci sono tornato appena hanno dato il permesso per uscire. Ho raccolto due buste di quelle nere piene di plastica. La gente ormai non rispetta più nulla”, dice Pasquale. Un impegno, quello per l’ambiente, non nuovo per lui, ma che questa volta gli è valso l’appellativo da parte della Onlus Plastic Free di ‘nonno plastic free‘. Il secondo dopo quello già conquistato di nonno del mare.

Dalla miniera alle spiagge

Del successo riscosso su Facebook dalle foto che lo ritraggono mentre raccoglie tubi, reti, bottiglie e addirittura uno pneumatico non gli importa molto. Per lui è stato un gesto di civiltà e non c’è molto da dire, preferisce parlare della sua vita. Racconta della scuola senza quaderni né matite prima di frequentare quella costruita da Mussolini – “Dove ai ragazzi rachitici, perché a quel tempo c’era la fame, facevano bere l’olio di fegato di merluzzo” – e poi della partenza per le miniere del Belgio dopo la guerra. “Ricordo che andavo in giro scalzo ed ero senza soldi. Il viaggio per le miniere era l’unico che non si pagava – spiega il ‘nonno del mare’ – così sono finito a lavorare a 900 metri sotto terra e a vedere morire le persone quando un punto della cava crollava. Dopo un po’ sono scappato e sono tornato in Italia”.