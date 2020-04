Coronavirus, Sky News elogia il Cotugno di Napoli: “Un’eccellenza, qui i medici non si ammalano”/ VIDEO

Un’eccellenza. Semplicemente, un’eccellenza. È l’Ospedale Cotugno di Napoli, su cui – in tempi di Coronavirus – si sono concentrate anche le telecamere di Sky News, il canale all news internazionale del gruppo Sky.

Le telecamere di Sky News

L’emittente inglese ha infatti realizzato un servizio video di cinque minuti per far emergere la capacità del nosocomio partenopeo di affrontare l’epidemia di Covid-19, evidenziando come al Cotugno “i medici non si ammalano”.

Le mascherine

L’inviato si concentra su molti particolari, per giustificare l’attenzione riservata all’ospedale campano. “Qui si indossano delle super-maschere – spiega – molto più vicine alle maschere antigas che non alle normali mascherine. Incredibilmente nessun medico si è infettato, qui. Si può fare. Basta indossare gli strumenti di protezione adatti e seguire i protocolli giusti. La preparazione e l’equipaggiamento sono le chiavi per fermare il virus”.

Il lavoro dei medici

Il servizio mostra poi nel dettaglio il lavoro di medici e infermieri e ferree regole: non è ammesso alcun contatto tra chi tratta direttamente i pazienti e chi si occupa di altre mansioni. “La crisi degli ospedali del nord ha dato al Cotugno la possibilità preziosa di prepararsi a dovere, per tempo. E’ un’eccezione al sud, è la struttura più avanzata”.