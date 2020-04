Wetaxi Delivery: durante l’emergenza le merci in città si spediscono in taxi

Wetaxi, la piattaforma digitale per il taxi a tariffa massima garantita, attiva anche a Napoli, in collaborazione con la cooperativa locale Consortaxi 081.22.22, il servizio di Wetaxi Delivery. Consente ai cittadini di usufruire del trasporto taxi per ricevere o far consegnare le merci da una parte all’altra della città, per far fronte all’emergenza COVID-19 e diminuire gli spostamenti delle persone.

I download dell’app

Lanciato su Roma il 18 marzo, Wetaxi Delivery ha da subito riscosso grande attenzione ed interesse sia da parte dei cittadini che dei tassisti, registrando centinaia di accessi e raddoppiando i download dell’applicazione.

Scopo dell’iniziativa è estendere il perimetro di attività dei tassisti da trasporto persone a trasporto di merci, confermando il loro ruolo di “servizio pubblico” e supportandoli in un contesto di emergenza e calo delle corse.

La consegna dei pacchi

Inoltre, Wetaxi Delivery offre un aiuto concreto a cittadini, aziende e professionisti che possono così far recapitare direttamente a parenti, amici, clienti e colleghi pacchi di diverso tipo, dalla spesa ai medicinali, dai generi di prima necessità a piccoli quantitativi di merci: il tutto senza allontanarsi da casa e rispettando il distanziamento sociale soprattutto dalla popolazione più anziana e fragile.

La startup Wetaxi

Wetaxi è una startup nata all’interno del Politecnico di Torino da un gruppo di 5 professionisti. L’azienda ha fatto della collaborazione, della determinazione e dell’integrità i motori del proprio lavoro. A Giugno 2017, assieme al partner locale, la cooperativa Taxitorino, lancia il servizio a Torino portando per la prima volta in Italia, il servizio taxi a tariffa massima garantita e il taxi condiviso. Trasparenza, sostenibilità e accessibilità sono gli elementi che contraddistinguono Wetaxi.

Come funziona Wetaxi Delivery

All’interno dell’app di Wetaxi aggiornata all’ultima release, è sufficiente selezionare l’opzione “spedizione con taxi” o cliccare sull’icona dedicata per prenotare la chiamata del taxi inserendo la tratta e poi il giorno e l’orario desiderato. La consegna, sia in partenza che in arrivo, avviene a bordo strada e la dimensione del collo non deve superare la capienza del bagagliaio.

Wetaxi assicura anche per il servizio Delivery la tariffa trasparente e garantita, evidenziando in anticipo il prezzo massimo della corsa nel momento della richiesta. Il pagamento può essere fatto direttamente in app con ​carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app, permettendo di ridurre al minimo sia i contatti fisici sia quelli con il denaro.

La sanificazione

Inoltre, l’intera flotta di Consortaxi 081.22.22 ha adottato un sistema di sanificazione auto, per garantire un trasporto sicuro, e i taxisti sono dotati di mascherina chirurgica e correttamente istruiti sulle norme igieniche da adottare per un adeguato svolgimento del servizio.