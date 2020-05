Dalla Sicilia l’album nato durante la pandemia per aiutare il Nord Italia

Un’etichetta siciliana indipendente, 802 Records, ha raccolto i brani di alcuni giovani cantautori: il ricavato della vendita, sarà devoluto all’associazione milanese Energie Sociali Jesurum che da settimane è impegnata nel portare aiuto a chi è in difficoltà a causa della pandemia.

Le emozioni vissute durante il lockdown diventano brani

Un album realizzato da alcuni cantautori per raccontare le loro emozioni in quarantena. Una canzone dedicata all’amata che si trova a distanza, un’altra che racconta storie di ragazzi difficili e un’altra ancora in cui c’è tutta la nostalgia del mare e della terra natia. Durante i giorni della quarantena, costretti a respirare l’aria fra le mura domestiche senza poter vivere la città, è nato il progetto musicale Divani & balconi – aria di canzoni.

Mai solo se resti a casa: l’iniziativa dell’associazione milanese

L’etichetta discografica indipendente siciliana 802Records, ha invitato giovani cantautori e cantautrici a inviare i propri brani scritti nella quotidianità e nella routine dei giorni di lockdown. E’ nata così una raccolta di 12 composizioni scelte fra le tante inviate dagli artisti che hanno aderito al progetto. Un’iniziativa di solidarietà partita dal Sud per aiutare il Nord Italia, maggiormente colpito dal coronavirus: il ricavato della vendita del disco sarà devoluto all’associazione milanese Energie Sociali Jesurum che ha lanciato l’iniziativa Mai solo, se resti a casa, offrendo gratuitamente consegna a domicilio di beni di prima necessità, farmaci e prodotti per la cura degli animali domestici agli over 65, alle persone con disabilità e a famiglie in tutto il territorio di milanese.

Iniziativa sostenuta anche da Mei (Meeting delle etichette indipendenti)

Grazie alla collaborazione del produttore Roberto Costa e dell’arrangiatore e pianista (titolare della 802records) Aldo Giordano, che dal proprio studio hanno arrangiato e mixato i brani lavorando per ottenere uno stile omogeneo, è venuto fuori un album con pezzi di generi diversi, dal pop all’indie. Anche Mei (Meeting delle etichette indipendenti) ha voluto sostenere Divani & Balconì e gli artisti che hanno partecipato alla realizzazione dello stesso, sette ragazzi e cinque ragazze, consentendo di acquistare i loro brani su tutte le piattaforme digitali.