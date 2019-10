È eco, è logico: “Eccolo” la soluzione igienica e green made in Puglia

È la soluzione pratica ed ecologica che coniuga le necessità quotidiane di ognuno con un basso impatto ambientale e la sicurezza di un prodotto igienico. Si chiama Eccolo ed è un involucro (anche in materiale biocompostabile) che chiude ermeticamente ogni singola lattina, garantendo igiene e tranquillità al consumatore finale. Eccolo è un prodotto brevettato e depositato alla C.C.I.A.A. di Pisa lo scorso 29 luglio (numero di brevetto: 202019000002589), dall’immenso potenziale e dall’indubbia utilità.

Il progetto made in Puglia

Eccolo nasce in Puglia, dallo spirito di osservazione di Giovanni Sanasi, un barman dall’esperienza trentennale che, negli anni, ha avuto la lungimiranza di ideare soluzioni di utilizzo quotidiano. Nel tempo, infatti, la sua innata capacità di problem solving ha dato origine a svariate invenzioni, sempre con una fortissima vocazione green e orientate a un consumo più consapevole. Solo per citare le più recenti: le palettine per il caffè da asporto in legno di frassino, le cannucce biodegradabili e compostabili e le bustine di zucchero da 3 g, anch’esse in materiale compostabile.

Un’idea, questa, che ha colpito per praticità e semplicità, e che non è passata inosservata neppure ai Barawars 2019, la rassegna annuale organizzata da Bargiornale. Eccolo è stato, infatti, selezionato tra i finalisti della categoria “Strumenti e soluzioni di servizio” e può essere votato come innovazione dell’anno fino al prossimo 31 ottobre.

Igiene e comodità green

Al suo interno è possibile inserire una cannuccia, in materiale biodegradabile e compostabile anch’essa, per fornire al cliente un plus che potrebbe rivelarsi molto utile. Inoltre, lo stesso involucro presenta un potenziale pubblicitario, poiché dà la possibilità di apporre, nella parte superiore della lattina, il marchio personalizzato dell’azienda dettagliante. Questo permetterebbe, innanzitutto, di non occultare il marchio dell’azienda produttrice stampato sul lato maggiormente visibile della lattina e, contestualmente, di conferire visibilità anche all’esercizio commerciale posto alla fine della filiera, vero e proprio punto di contatto con il fruitore ultimo del prodotto.

La scelta dei materiali di Eccolo è pensata, inoltre, nel rispetto dell’ambiente: tutte le componenti possono essere smaltite negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, contribuendo, quindi, in maniera attiva a una sensibile riduzione dei rifiuti non riciclabili.