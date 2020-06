“ExplorePuglia”, la mappa di MamApulia che unisce e connette i pugliesi nel mondo

Pensato in modo particolare per i bambini e le famiglie di origini pugliesi, con l’intento di rinsaldare i legami e rafforzare il senso di appartenenza. ExplorePuglia è un progetto di comunicazione e promozione del brand Puglia realizzato da MamApulia Aps grazie al contributo della Regione Puglia (Ufficio Internazionalizzazione) e ai progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel mondo.

Il progetto mira a creare e diffondere una cultura ispirata alla tutela dei diritti della persona umana, incentivando i valori della solidarietà sociale, della pace, della cultura multietnica, dell’accoglienza e dell’aggregazione e sostenendo l’innovazione dei nuovi linguaggi di comunicazione.

L’innovazione del sistema locale pugliese

Una mappa multimediale che promuove l’innovazione del sistema locale pugliese e le tante eccellenze di cui è ricca la regione, favorendo una migliore conoscenza a vantaggio di chi voglia intraprendere un viaggio in Puglia.

MamApulia partecipa infatti a eventi come Apulian Excellence organizzato dall’Ufficio Pugliesi nel Mondo, dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra e da Accademia Apulia UK Principali. E non solo: realizza anche progetti educativi ed educational game dal forte impatto innovativo e tecnologico come “Life of Apulian migrant”: memoria filmata dei pugliesi oltre i confini, L’Italia in gioco, Amici della Terra e Mondo in gioco.

Per presentare la Puglia

La mappa diventerà strumento di presentazione della Puglia durante due Festival di particolare rilievo. Sarà dato risalto alla narrazione della Puglia con i suoi tratti identitari, la sua bellezza culturale e artistica con elementi paesaggistici, naturali, architettonici. Il progetto, inoltre, si basa su un ponte fortemente interconnesso tra Puglia e America: le attività si svolgeranno a New York City e coinvolgeranno le famiglie italo-americane.

Una promozione unitaria del Brand Puglia, che verrà consolidato anche in Italia attraverso i social, riuscendo a raggiungere il target d riferimento del bacino dell’associazione MamApulia.

Il commento

“Crediamo che gli obiettivi del progetto ExplorePuglia – spiega Mirko Notarangelo, Art Director multidisciplinare e Presidente di MamApulia aps – coincidano con quelli della Regione Puglia che riconosce nei pugliesi nel mondo presenti nei cinque continenti una preziosa risorsa di sviluppo e da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi ospitanti. Abbiamo scelto di realizzare una mappa multimediale perché crediamo che attraverso l’uso di nuove tecnologie possiamo trasferire conoscenze, competenze e abilità in modo accattivante per le giovani generazioni”.

Il lancio del progetto ExplorePuglia e la presentazione della mappa avverranno attraverso un evento online aperto a tutti. L’appuntamento è in programma durante l’estate 2020. Al progetto partecipano anche Regione Puglia, “a cui va un doveroso ringraziamento per il contributo e l’impegno nel riconoscere nei pugliesi nel mondo una preziosa risorsa”. “E a MobileIdea e ADTM per il supporto tecnico” conclude Notarangelo.