Gli anziani non sono “numeri”. La poesia ci ricorda l’affetto e l’amore che dovremmo sempre manifestare per loro

di Antonino Picciano

Sono due miei scritti, uno del 1991 e l’altro del 1993, che denotano l’affetto e l’amore che

dovremmo sempre manifestare per gli anziani, che non sono da considerare – come sta

purtroppo avvenendo in questo periodo – come “numeri”, o “scarpe vecchie” da buttare, tanto sono vecchi…

_______________________________

I NOSTRI NONNI

Il calore dei nonni,

la dolce voglia di abbracciarli.

I loro occhi lucidi, pieni di rugiada,

ti donano freschezza

senza niente in cambio.

Ci riempiono la vita

di storie, pensieri.

Cantano i sogni

colorati di rosa.

Hanno fede

nella nostra forza,

ci ricordano i doveri

col loro carico d’esempi.

Hanno sempre pronto il sorriso

per ammansire i duri.

Vogliono le nostre parole

più che i nostri doni.

Sanno tessere elogi

oltre ogni aspettativa.

Ansiosi attendono

le notti dei nipoti.

Sanno scaldare

i nostri giorni algidi,

ci rallegrano

coi loro motti di spirito.

E sono nonni

al di là del buio.

1991

___________________________________

VECCHI

Solitari, irraggiungibili,

con i loro volti scalfiti

dagli anni e dai dolori.

Hanno passi dubbiosi,

sorreggono a stento

la greve struttura;

si trascinano esausti,

paurosi del salto.

Orgogliosa realtà,

la gioia di parlare forte,

di dire come stanno le cose.

Salutari i pensieri

conditi dal ricordo,

assetati d’affetto

come felici di darne.

Nascondono la malinconia.

Amano l’amore.

Hanno cuore da vendere.

1993