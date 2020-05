GrazieFamiglie: il Flash mob per “chi ha risposto con responsabilità in questi mesi”

C’è un nuovo hashtag in tendenza, ed è #graziefamiglie. #GrazieFamiglie è il nome del flash-mob nazionale, lanciato dal Forum delle associazioni familiari, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.

Le famiglie meritano di essere ringraziate

“Abbiamo ringraziato medici, infermieri e sanitari, ma non le famiglie che hanno risposto con responsabilità in questi mesi”, spiega Gigi De Palo, il presidente nazionale del Forum Famiglie. ‘Tenere i figli a tempo pieno, diventare insegnanti e assistenti informatici, e nel frattempo lavorare in smart-working, fare la spesa anche per genitori e anziani, o la riabilitazione per un parente disabile non più assistito dai centri chiusi per l’emergenza”. e conclude “Per questo e per molto altro, le famiglie meritano di essere ringraziate. Domenica ci faremo un bell’applauso e ci diremo un grande ‘grazie’ per sottolineare e onorare l’atteggiamento positivo e il contributo di bene comune che le famiglie hanno dato e stanno dando al Paese”.

#GrazieFamiglie come tributo alle famiglie d’Italia

Non una festa o un segnale per dire che è finito tutto, ma un’occasione per ribadire che continua l’impegno per le famiglie che hanno resistito, nonostante disagi e ristrettezze. Un modo non convenzionale, per tributare un riconoscimento alle famiglie del Paese, per quanto hanno saputo organizzare e sacrificare finora in questi mesi di lockdown.

“Non date mai per scontato il valore della famiglia”

Un’occasione per dirsi grazie, e lanciare nel contempo un segnale anche alla nostra regione: nella ‘fase 2’ bambini, mamme, papà, nonni, meritano a pieno titolo di essere protagonisti della narrazione e delle misure economiche e sociali. “Non abbiamo ringraziato le famiglie che hanno risposto con responsabilità in questi mesi, dimostrando di essere la realtà in grado di tenere unito il Paese”, spiega il presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Regione Toscana, Francesco Zini. Che aggiunge: “Non possiamo e non dobbiamo darle sempre per scontate, meritano di essere ringraziate”.