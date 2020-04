I “Gladiatori” di Pechino Express ospiti da Mara Venier: novità in casa Rai

Max Giusti e Marco Mazzocchi, sono stati i “Gladiatori”, una delle coppie più amate di quest’ultima edizione del programma Pechino Express.

La simpatia

Sicuramente il comico Giusti e il giornalista sportivo Mazzocchi si sono distinti, a Pechino Express, per essere stati una delle coppie più simpatiche e amate del programma. Marco e Max sono stati affiatati fin da subito e si sono sempre supportati durante la gara, a tratti molto dura.

La loro esclusione: una mossa strategica

Nonostante in molti li dessero come vincitori favoriti del reality, sono stati eliminati alla fine della semifinale del programma. A decidere di escluderli dalla gara finale, i “Wedding Planner” la coppia formata da Enzo Miccio e la compagna Carolina. Una mossa strategica che si è ritorta contro Miccio, visto che sono state proprio le giovanissime concorrenti a vincere questa edizione. Una delle ultime prove affrontate dai Gladiatori, una delle più dure, quella dei “7 mostri”. In questa prova, i concorrenti sono costretti a mangiare dei cibi inconsueti del luogo. Il povero Max Giusti ha dovuto ingurgitare, fino all’ultimo morso, uno strano mollusco dalla forma ambigua.

“I Gladiatori” ospiti da Mara Venier

I due personaggi sono entrambi molto noti nel mondo televisivo, anche se in campo diversi. Max Giusti, ormai, un famoso attore comico e conduttore televisivo, il pubblico lo ricorda soprattutto per Affari tuoi e Attenti a quei due. Marco Mazzocchi è un noto giornalista sportivo, ha partecipato a numerosi programmi, come: l Processo del Lunedì, Novantesimo minuto, La Domenica Sportiva. E’ ricordato, inoltre, per essere stato uno delle voci principali dei celebri mondiali di calcio del 2006.

Max Giusti nel salotto di Mara Venier

Il comico ospite di Domenica In, in collegamento con Mara Venier, ha confermato le voci sulla sua conduzione di Boss in Incognito che sarebbe dovuto partire a breve, ma che è stato spostato nella prossima stagione televisiva a causa della pandemia da coronavirus. Durante l’intervista, ha anche svelato il suo prossimo impegno che lo vedrà protagonista di uno show fortemente voluto dal Comune di Roma: “Stiamo organizzando una sorpresa per tutti gli italiani”.

Cambiamenti in vista per Domenica In

Dalla prossima settimana Domenica In diventa ancor più familiare e vicina al pubblico da casa. Nel corso della puntata in onda domenica 19 aprile, Mara Venier ha annunciato una novità: i telespettatori avranno il piacere di essere loro stessi ospiti della puntata di Domenica In. In che modo? Chi vorrà parlare con “zia Mara”, dovrà chiamare lo 06 – 45789080. Quella di oggi, è stata una puntata difficile per Mara Venier che ha affermato: “Oggi siamo particolarmente sfortunati”, riguardo i collegamenti. Ci sono stati dei problemi tecnici infatti, sia durante l’ospitata da remoto con Christian De Sica che con Sofia Elena Ricci.