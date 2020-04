La carica dei 1000 startupper…

Per la prima volta, Techstars, la piattaforma globale per investimenti e innovazione, avvia una serie di Global Online Startup Weekend, “Unite to Fight Covid-19“. L’ecosistema delle Startup in ha chiamato chiunque volesse, a unirsi per un evento onlnie di 54 ore. Lo start il pomeriggio di venerdì 17 e l’arrivo domenica 19 aprile. I partecipanti lavoreranno insieme dalle loro case per affrontare le sfide presentate dalla pandemia e per il periodo post crisi.

L’evento

I leader delle comunità locali e nazionali, in collaborazione con Techstars, hanno dato vita a questo evento di accelerazione, che si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni correlate a Covid-19 in Italia (ma non solo). Durante l’evento online ci saranno talenti da tutta Italia e Europa, tra questi innovatori, sviluppatori, inventori e chiunque mette il proprio talento in gioco. I partecipanti aiuteranno a sviluppare prototipi in grado di risolvere alcune delle maggiori sfide poste dalla pandemia.

Innovation Bootcamp

L’Italia è uno degli oltre 60 paesi in tutto il mondo a partecipare all’evento internazionale. I 20 migliori team di tutto il mondo parteciperanno ad un Innovation Bootcamp di Techstars Innovation WorldWide.

Il Team degli Organizzatori

Simone Demelas – Alessio Corvina – Antonio Prigiobbo [Media] – Antonio Russolillo – Ferdinando Bonsegna – Francesco Baruffi – Francesco Salvatore – Francesco Spampinato – Gianleandro Catania – Gianpaolo Masciari – Giuseppe Arrigo – Giuseppe Coppola – Mirko Viola – Mario Di Florio – Mario Di Girolamo – Michela Capretti – Michele Lo Russo – Samuele Daolio

Informazioni su Techstars

Techstars è la piattaforma globale per investimenti e innovazione. I fondatori di Techstars si connettono con altri imprenditori, esperti, mentori, ex studenti, investitori, leader di comunità e società per far crescere le loro aziende. Techstars gestisce tre divisioni: Techstars Startup Programs, Techstars Mentorship-Driven Accelerator Programs, e Techstars Corporate Innovation Partnerships. Il portfolio di acceleratori Techstars comprende oltre 1.900 aziende con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 26 miliardi. www.techstars.com