“Come Stelle” contro la violenza di genere da Pioppo a Sanremo. VIDEO

Un progetto scolastico che conquista l’Italia

L’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” di Pioppo, una frazione di Monreale in provincia di Palermo, ha recentemente attirato l’attenzione nazionale grazie a un’iniziativa che unisce musica e impegno sociale. Gli studenti dell’istituto hanno realizzato il videoclip “Come Stelle“, un potente messaggio contro la violenza di genere che ha trovato eco sul prestigioso palco del Festival di Sanremo.

La genesi di “Come Stelle”

Il progetto “Come Stelle” nasce all’interno della comunità scolastica della “Margherita di Navarra”. Sotto la guida del professor Antonio Putzu, docente di musica, gli studenti hanno composto una canzone che affronta il tema della violenza sulle donne. Il brano, caratterizzato da un testo semplice ma incisivo, esprime il desiderio di un amore libero dalla paura e dalla prevaricazione. La realizzazione del videoclip ha coinvolto non solo gli alunni, ma anche docenti e genitori, creando un’esperienza corale che ha rafforzato il senso di comunità e l’impegno condiviso.

Il percorso verso Sanremo

Il videoclip ha rapidamente guadagnato riconoscimenti a livello nazionale. Dopo aver vinto il concorso “Da uno sguardo”, promosso dai Ministeri delle Pari Opportunità, dell’Istruzione e del Merito, e della Cultura, il progetto è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Successivamente, una delegazione della scuola è stata invitata alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2024/2025 a Cagliari. Il culmine di questo percorso è stato l’invito alla serata finale del Festival di Sanremo, dove le studentesse Giorgia Ganci, Dalila Calandrella e Vanessa Giambruno, accompagnate dal professor Putzu e dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, hanno rappresentato l’istituto. Durante la serata, il conduttore Carlo Conti ha salutato la delegazione, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco tra uomo e donna.

L’impatto del progetto

La partecipazione al Festival di Sanremo ha amplificato il messaggio di “Come Stelle“, raggiungendo un vasto pubblico e sensibilizzando sulla tematica della violenza di genere. I ministri Eugenia Roccella, Giuseppe Valditara e Alessandro Giuli hanno elogiato l’iniziativa, definendola un “messaggio potente che può arrivare dritto al cuore di tante persone”. Hanno inoltre evidenziato come la grande partecipazione al concorso “Da uno sguardo” dimostri la sensibilità dei giovani verso questo tema e l’importanza di offrire loro occasioni per esprimersi.

L’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”

L’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” è una realtà educativa situata a Pioppo, frazione di Monreale. La scuola si distingue per l’offerta formativa diversificata e per l’attenzione rivolta all’educazione civica e sociale degli studenti. Oltre ai tradizionali percorsi didattici, l’istituto promuove attività extracurriculari che spaziano dalla musica all’informatica, con l’obiettivo di stimolare la crescita autonoma e la consapevolezza sociale degli alunni. La sede centrale si trova in via Papa Giovanni Paolo II a Pioppo, e l’istituto comprende diversi plessi distribuiti nelle frazioni di Pioppo, Villaciambra e San Martino delle Scale. citeturn0search24

Il video “Come Stelle”

Il videoclip “Come Stelle” è disponibile su YouTube e ha raccolto numerose visualizzazioni, testimoniando l’interesse e l’apprezzamento del pubblico per l’iniziativa. Il video rappresenta un inno alla speranza e alla libertà, invitando a riflettere sull’importanza del rispetto e della parità di genere.

Informazioni chiave su “Come Stelle” e l’Istituto “Margherita di Navarra”