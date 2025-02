Costanza Macallè: dalla penna di Alessia Gazzola al piccolo schermo

Chi è Costanza Macallè

Costanza Macallè è la protagonista della trilogia letteraria di Alessia Gazzola, composta dai romanzi “Questione di Costanza“, “Costanza e buoni propositi” e “La Costanza è un’eccezione“. Medico specializzato in anatomia patologica, Costanza lascia la sua amata Sicilia per trasferirsi a Verona, dove accetta un contratto annuale presso l’Istituto di Paleopatologia. Con sé porta la figlia Flora, una vivace bambina di tre anni, affrontando le sfide di una nuova città e di un lavoro che inizialmente non sente suo. La paleopatologia, infatti, non era nei suoi piani, ma rappresenta un’opportunità in attesa di realizzare il sogno di lavorare in Inghilterra. Nel corso della serie, Costanza si confronta con misteri legati a resti antichi, intrecciando la sua vita personale con intriganti indagini storiche.

Alessia Gazzola: l’autrice dietro il successo

Alessia Gazzola, nata a Messina nel 1982, è un medico legale che ha esordito nel mondo letterario con “L’allieva” nel 2011. La serie dedicata ad Alice Allevi ha riscosso un enorme successo, portando anche a un adattamento televisivo. Con la trilogia di Costanza Macallè, la Gazzola esplora nuovi orizzonti, mescolando elementi di giallo, narrativa storica e commedia romantica. La sua scrittura si distingue per la capacità di creare personaggi femminili forti e realistici, affrontando temi attuali con leggerezza e profondità. Nel 2019, il suo romanzo “Il ladro gentiluomo” ha vinto il prestigioso Premio Bancarella.

La trilogia di Costanza Macallè

“Questione di Costanza”

Pubblicato nel 2019, il primo romanzo introduce Costanza Macallè, una giovane dottoressa siciliana che si trasferisce a Verona per lavorare come paleopatologa. Tra le sfide professionali e personali, Costanza si imbatte in un mistero legato ai resti di una giovane donna del XVII secolo, che la porterà a indagare nel passato per svelarne i segreti. Il romanzo combina abilmente elementi di mistero, storia e introspezione personale.

“Costanza e buoni propositi”

Nel 2020 esce il secondo capitolo della serie. Costanza continua la sua avventura a Verona, affrontando nuove sfide lavorative e sentimentali. Un sito archeologico a Milano porta alla luce un mistero medievale che richiede tutta la sua competenza e determinazione per essere risolto. Parallelamente, la protagonista deve fare i conti con decisioni personali che metteranno alla prova la sua resilienza e i suoi buoni propositi.

“La Costanza è un’eccezione”

Il capitolo conclusivo della trilogia, pubblicato nel 2022, vede Costanza alle prese con un enigma risalente alla Venezia di fine Seicento. Mentre cerca di far luce su antichi segreti, la sua vita personale raggiunge un punto di svolta, costringendola a confrontarsi con scelte decisive per il suo futuro. Questo romanzo chiude la serie con una combinazione di suspense, emozione e riflessione sulla crescita personale.

L’adattamento televisivo: “Costanza”

Sull’onda del successo de “L’allieva”, la Rai ha deciso di adattare anche la trilogia di Costanza Macallè in una serie televisiva intitolata semplicemente “Costanza”. Le riprese sono iniziate nella primavera del 2024 a Roma, negli studi Videa, per poi proseguire a Verona. La protagonista, Costanza, è interpretata da Miriam Dalmazio, già nota al pubblico per il ruolo di Nina Battaglia in “Studio Battaglia”. Accanto a lei, Marco Rossetti veste i panni di Marco, un personaggio chiave nella vita di Costanza. La serie, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, debutterà su Rai 1 il 30 marzo 2025. L’adattamento promette di mantenere l’equilibrio tra mistero, dramma e momenti di leggerezza che caratterizzano i romanzi, offrendo al pubblico una nuova eroina con cui identificarsi.

Miriam Dalmazio: il volto di Costanza

Miriam Dalmazio, attrice palermitana classe 1987, ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione partecipando a diverse produzioni televisive e cinematografiche. La sua interpretazione di Nina Battaglia in “Studio Battaglia” le ha conferito notorietà e apprezzamento da parte del pubblico. Nel ruolo di Costanza Macallè, Miriam porta sullo schermo la complessità e la determinazione di una donna che affronta con coraggio le sfide della vita professionale e personale, rendendo giustizia al personaggio creato da Alessia Gazzola.

