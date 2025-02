Rossojbleo: il miglior vino rosso d’Italia secondo il Guardian

Il vino siciliano continua a ricevere prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Recentemente, il critico enogastronomico del The Guardian, David Williams, ha inserito il Rossojbleo dell’azienda Gulfi tra i tre “best buy” consigliati ai lettori, definendolo il miglior vino rosso italiano da acquistare.

Il riconoscimento del Guardian

Il The Guardian ha selezionato tre vini rossi di eccellenza, tra cui il Rossojbleo, unico rappresentante italiano. Questo riconoscimento sottolinea la qualità e l’autenticità dei vini siciliani nel panorama enologico mondiale.

L’azienda Gulfi e il Rossojbleo

Gulfi è un’azienda vitivinicola siciliana che produce il Rossojbleo, un Nero d’Avola in purezza. Le uve provengono dalle vigne di Ragoleti, situate su un altopiano dei Monti Iblei. La vinificazione avviene interamente in acciaio, con un affinamento di otto mesi in serbatoi, per preservare la freschezza e l’autenticità del vino.

Caratteristiche organolettiche

Colore : Rosso rubino con riflessi violacei.

: Rosso rubino con riflessi violacei. Profumo : Note fruttate di ciliegia e lampone, con accenni floreali di macchia mediterranea.

: Note fruttate di ciliegia e lampone, con accenni floreali di macchia mediterranea. Gusto: Morbido, fragrante e fresco, con una buona persistenza.

Queste caratteristiche rendono il Rossojbleo un vino accessibile e piacevole, adatto a diverse occasioni.

Il Nero d’Avola: il vitigno simbolo della Sicilia

Il Nero d’Avola è il vitigno a bacca rossa più rappresentativo della Sicilia. Originario della zona di Avola, in provincia di Siracusa, è noto per la sua versatilità e capacità di esprimere le peculiarità del territorio. I vini ottenuti da questo vitigno si distinguono per il colore rosso rubino intenso, aromi di frutta rossa matura e spezie, e un gusto corposo ed elegante.

Abbinamenti gastronomici

Il Rossojbleo si abbina ottimamente con:

Primi piatti della tradizione siciliana.

Carni bianche e rosse.

Formaggi stagionati.

Piatti a base di pesce.

La sua versatilità lo rende ideale per accompagnare una vasta gamma di pietanze, esaltandone i sapori senza sovrastarli.

Tabella riepilogativa

Caratteristica Dettaglio Vitigno 100% Nero d’Avola Zona di produzione Monti Iblei, Sicilia orientale Vinificazione In acciaio, con affinamento di 8 mesi Colore Rosso rubino con riflessi violacei Profumo Note di ciliegia, lampone e macchia mediterranea Gusto Morbido, fragrante e fresco Abbinamenti Primi piatti, carni bianche e rosse, formaggi stagionati, pesce Riconoscimenti Inserito tra i “best buy” dal The Guardian

Il Rossojbleo rappresenta una delle eccellenze enologiche della Sicilia, unendo tradizione e innovazione in un calice che racconta la storia e la passione di un territorio unico.