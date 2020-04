One World Together, il concertone organizzato da Lady Gaga

In tempi di distanze sociali a causa della pandemia di Covid-19, non ci sarà la platea dei grandi stadi ma un grande spettacolo da casa. Ribattezzato ‘One World Together at Home’, è il Concertone voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Gli ospiti

One World Together, il più grande assembramento musicale virtuale da quando la pandemia ha chiuso l’industria dei concerti, sarà presentato da Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, i re dei talk show americani. Per l’occasione Lady Gaga ha chiamato a raccolta grandi nomi della musica come i Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, John Legend, Billie Joe Armstrong, Billie Eilish, Lizzo, J Balvin, Alicia Keys, Taylor Swift, Usher, Chris Martin e tanti altri. Alla causa si uniranno anche David e Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey. Per l’Italia ci saranno due big della musica italiana: Zucchero e Bocelli. Andrea Bocelli il giorno di Pasqua ha emozionato tutti con il suo concerto in diretta dal Duomo di Milano.

Il live

Il concerto,andrà in scena sabato 18 aprile. Sarà trasmesso negli Stati Uniti dalle 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia). Il live, inoltre, sarà preceduto da altre 6 ore di evento in streaming organizzato da Global Citizen. In Italia andrà in diretta dalle ore 01.45 del mattino su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay con la cronaca di Ema Stokholma e Fabio Canino.

Come vederlo in differita

Per coloro che proprio non riusciranno a puntare la sveglia la notte di sabato per assistere all’evento in diretta, Rai Radio2, offrirà una seconda opportunità di ascolto domenica 19 aprile dalle 21. “One world together at home” sarà, inoltre, su RaiPlay, nella sezione “On demand”, fino a martedì 21 aprile. Il Live Aid “casalingo” e mondiale si potrà vedere in differita anche nelle seguenti date: domenica 19 aprile su Mtv alle 21, su Vh1 alle 22 e su Comedy Central alle 23; lunedì 20 aprile su Mtv alle 22.50, su Mtv Musica alle 21, su Vh1 alle 18 e su Comedy Central a mezzanotte.