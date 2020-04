Il pianista Costantino Carrara compone una versione inedita di Bella Ciao

Costantino Carrara, 23 anni, nonostante la sua giovane età, ha una carriera da musicista avviata da tempo.

L’influencer del pianoforte

Carrara ha reso popolare sul web, lo studio di uno strumento musicale, tanto da essere definito, l’influencer del pianoforte. «Questa definizione non mi piace», dice, ma i numeri parlano chiaro: solo su YouTube, il pianista ha oltre 750.000 iscritti al suo canale e circa 150 milioni di visualizzazioni totali. Carrara, lo scorso autunno, ha fatto una tournée in Cina, suonando in alcuni dei teatri più importanti del Paese. «Con il mio manager stavo programmando eventi e concerti anche per il 2020». Poi, a causa del Coronavirus, tutti i live sono saltati. Un brutto colpo attutito, però, dalla vera natura del pianista: per quanto l’emozione di suonare in teatro «è impareggiabile», il suo percorso è iniziato online ed è la rete il suo habitat naturale.

Non solo musica

Carrara, tuttavia, non è soltanto un musicista. «Ho pensato che, oltre alla canzone, avrei dovuto registrare anche un video». Il giorno dopo aver inciso il pezzo, infatti, ha iniziato a rivoluzionare il salotto di casa: «Avevo dormito pochissimo, ma il 25 aprile era alle porte e avvertivo l’urgenza di dare il meglio di me per Bella ciao». Non potendo andare a registrare in teatro, ricostruisce l’ambiente di scena, recuperando un po’ di materiale: «Ho coperto tutto con dei teli neri per dare l’effetto di essere sul palco». Ha registrato il video con l’aiuto dei suoi fratelli. Poi è passato alla parte di montaggio, e ha terminato il lavoro poche ore prima della festa della Liberazione.