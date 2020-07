In Sicilia nasce Coderblock: la tecnologia 3D al servizio del mondo del lavoro

Uno spazio di lavoro condiviso dedicato alle collaborazioni digitali fra aziende e liberi professionisti. Coderblock è la startup siciliana fondata da Danilo Costa , che mette la tecnologia 3D al servizio del mondo del lavoro. Grazie a un rivoluzionario ufficio virtuale in 3D, le parti possono incontrarsi e utilizzare una serie di strumenti per semplificare il loro lavoro nel quotidiano. All’interno del Workspace è possibile ritrovare tutte le funzionalità disponibili sul mercato in una piattaforma dedicata alla produttività. Oltre a gestire i propri collaboratori, è possibile lavorare in smart working all’interno di un vero e proprio simulatore 3D.

Primo ufficio tridimensionale con avatar virtuale

Lavorare a stretto contatto con il proprio team a chilometri di distanza è possibile grazie al primo ufficio tridimensionale. Una soluzione per simulare gli uffici, mettere in contatto le persone e rendere immediata la comunicazione senza penalizzare la produttività. Grazie ad Office, in ogni stanza è possibile accedere a una videochiamata di gruppo. E’ possibile partecipare a meeting o riunioni e persino prendere parte ad un webinair in sala conferenze. Ogni membro di un team sarà rappresentato da un avatar virtuale da personalizzare dal taglio di capelli fino all’outfit.

Il Video

Campagna di Crowdfunding su MamaCrowd

Pochi giorni fa, attraverso il portale MamaCrowd, è partita una campagna di crowdfunding, che ha già superato il primo obiettivo e punta a raggiungere l’obiettivo massimo. “Grazie alla campagna di crowdfunding puntiamo a consolidare i team di Sales e Marketing, definire nuove strategie per rendere scalabile il processo di acquisizione clienti e gettare le fondamenta per il prossimo processo di internazionalizzazione del prodotto in Europa e nel Regno Unito – afferma Danilo Costa –. Stiamo inoltre preparando allo sviluppo dell’app mobile e un configuratore 3D per consentire a tutte le aziende di realizzare il proprio ufficio 3D su misura”.