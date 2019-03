Innovation village: pronti per l’edizione 2019?

Ci sono ben 119 candidature da 13 regioni italiane e dall’estero, proposte da 49 startup, 24 innovatori, 19 associazioni, 19 pmi e 8 spinoff e riguardanti i più svariati settori produttivi.

Si chiude con questi numeri la call della prima edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da Innovation Village e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in collaborazione con Atia-Iswa Italia e Inail Campania. Obiettivo della call, valorizzare le esperienze di innovazione “sostenibile” e premiare le proposte (tecnologie, prodotti e soluzioni già sul mercato, o testate in forma di prototipo) in grado di apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.

E’ una delle proposte di Innovation Village, il principale evento meridionale sull’innovazione, giunto alla quarta edizione, in programma dal 4 al 6 aprile nel Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa (Napoli – Portici). La fiera è prodotta da Knowledge for Business e organizzata con Sviluppo Campania ed ENEA – Bridgeconomies EEN, in collaborazione con la Regione Campania ed è un appuntamento dove si fa networking tra ricerca, imprese, PA, startup e professionisti e maker ed è possibile trovare l’eccellenza della ricerca e le opportunità per imprese, startup e professionisti.

Obiettivo principale dell’evento è quello di agevolare il trasferimento tecnologico e la diffusione dell’innovazione favorendo il confronto tra ricerca, imprese, enti, associazioni, startup e professionisti.

Il programma di Innovation Village

Un fitto programma di conferenze e workshop costituisce l’ossatura di Innovation Village, dando voce ad attori territoriali e nazionali su specifiche tematiche. Trovano spazio, inoltre, sessioni di confronto fra giovani, esperti, investitori, ma anche presentazioni di best practices innovative.

Innovation Village ospita al suo interno una “scuola di formazione” per aziende e professionisti con il rilascio di crediti costituita da sessioni di formazione e consulenza per le PMI che vogliono innovarsi.