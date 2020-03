iorestoacasa: in Sicilia è boom per Junker, app per differenziare i rifiuti

Ne stiamo avendo la conferma in queste difficili settimane: se usata bene, la tecnologia è un megafono straordinario per condividere informazioni utili ad adottare stili di vita più responsabili. E infatti, giorno dopo giorno, aumenta il numero di siciliani che scelgono di affidarsi a Junker app, assistente virtuale intelligente per gestire i propri rifiuti in modo facile e, soprattutto, corretto.

Ridurre gli sprechi

Sfruttando questa pausa forzata dalla frenesia, tanti cittadini si stanno infatti impegnando per ridurre gli sprechi e correggere i piccoli errori nella raccolta differenziata che, sommati, significano discariche più piene e costi di gestione più alti.

La app, ideata 5 anni fa da tre giovani informatici dell’Università di Bologna, è un’eccellenza italiana dell’economia circolare. A livello nazionale i Comuni abbonati sfiorano quota 800, in Sicilia sono 16. Eppure il 20% dei fan di Junker sono siciliani: ben 183mila. “In nessun’altra regione – commenta Benedetta De Santis, CEO di Giunko srl, la start up che ha lanciato la app – Junker è stata accolta con tanto entusiasmo, segno che la app riesce a soddisfare un bisogno informativo sulla raccolta differenziata evidentemente molto sentito dai siciliani”.

I servizi

Grazie a un database di oltre 1 milione e mezzo di prodotti, l’applicazione consente di ricavare le informazioni per separare correttamente i rifiuti di casa con un semplice blip sul codice a barre. Molto usato anche il servizio di ricerca testuale, ideale per correggere i piccoli errori, a volte banali, che possono mettere a dura prova anche i differenziatori più esperti. Alcuni esempi? Il pyrex: ha una temperatura di fusione più alta del vetro e quindi va nell’indifferenziato. Al contrario di vaschette e fogli in alluminio, grucce per gli abiti e bombolette spray che invece si possono differenziare.

#Iorestoacasa

Così, mentre #iorestoacasa, aumentano in tutta Italia il numero di ricerche, che il 23 marzo hanno segnato un +100mila rispetto allo stesso giorno del mese precedente. E se il prodotto che stiamo cercando non è presente? Basta un tap per trasmettere la sua foto e ricevere in tempo reale la risposta, mentre il programma provvede ad aggiungere la referenza al database.

Disponibile in 10 lingue (italiano, tedesco, bulgaro, francese ucraino, russo, inglese, rumeno e cinese semplificato), la app è accessibile anche ai turisti e ai lavoratori stranieri, che grazie a lei possono fare la differenziata come i residenti. Completamente gratuita per gli utenti, Junker è disponibile in abbonamento per le aziende ambientali e i Comuni che, per pochi centesimi l’anno a cittadino, hanno a disposizione un’ampia suite di servizi e funzioni.

Le città

A oggi sono 16 le amministrazioni siciliane che hanno scelto di affidarsi alla piattaforma: Patti (ME), Nicosia (EN), Aci Sant’Antonio (CT), Viagrande (CT), Caltanissetta, Niscemi (CL), Chiaramonte Gulfi (RG), Enna, Centuripe (EN), Regalbuto (EN), Lentini (SR), Priolo Gargano (SR), Campobello di Mazara (TP), Castelvetrano (TP), Calatafimi Segesta (TP) e Bagheria (PA). Nei territori aderenti più di una famiglia su due ha scaricato la app e la usa regolarmente, contribuendo al miglioramento della gestione comunale dei rifiuti, che infatti segna ovunque importanti aumenti delle frazioni differenziate. Eppure – ed è un’altra peculiarità tutta siciliana – migliaia di download si registrano anche in Comuni non ancora aderenti, come Messina, Agrigento e Ragusa.

Il team di Giunko

Nelle scorse settimane il team di Giunko ha lanciato una nuova versione della app, che consegna agli utenti una grafica progettata per rendere ancora più intuitivo il suo utilizzo, venendo incontro anche alle esigenze delle persone non vedenti o ipovedenti. Nuovi colori, icone più grandi, maggiori dettagli e un’organizzazione studiata per semplificare al massimo i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Accedendo alla app, l’utente atterra infatti direttamente sulla pagina dedicata al suo Comune e ha a disposizione un intero menù per consultare i servizi territoriali: i calendari del porta a porta, le raccolte speciali, il ritiro degli ingombranti e persino la posizione TARI.