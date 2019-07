La dignità del Sud in una foto: l’uomo che vende le nespole conquista tutti

La giacca, la camicia, la salita in paese dopo la campagna. La dignità di un uomo d’altri tempi in una foto, diventata virale in poche ore, che ha conquistato le prime pagine di giornali e siti web. Lo scatto di Francesco Mangialavori è un inno al Sud. Arriva da Civita, un paese della provincia di Cosenza, in Calabria.

Lo scatto fotografico coinvolge per la sua semplicità: un uomo anziano, vestito in maniera impeccabile, elegante, accostato al muro, aspetta qualche cliente, per vendere le sue nespole.

In questa immagine c’è il Sud, il lavoro, la stanchezza, la bellezza dei borghi, l’attesa, l’eleganza, la fierezza, l’orgoglio. La dignità.

«Stavo passeggiando per le vie di quel piccolo comune che portano al belvedere – ha raccontato Francesco Mangialavori a Il Corriere della Sera – quando mi sono imbattuto in questa scena che non poteva passare inosservata. Questo signore non urlava, non voleva attirare a tutti i costi l’attenzione su di sé».

La gente si fermava a parlare con lui e capiva che essere lì era un modo per restare ancorato alla sua terra, per non dimenticare le tradizioni del suo passato. «L’umiltà di quell’uomo è disarmante. È arrivato vestito elegante e ha appoggiato a terra le sue nespole, poi si è fatto da parte, guardava per terra. Ho scattato quella foto cercando di non disturbarlo, mi è venuto spontaneo».