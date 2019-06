Non solo Gomorra: Salvatore Esposito gira a Bari il suo nuovo film

Pin This

Dalla Napoli di Gomorra allo ‘Spaccapietre’ di Bari. Salvatore Esposito, il ‘Genny’ Savastano della celebre serie televisiva – ha girato in Puglia il suo nuovo film. E l’attore non è passato inosservato sul set nel capoluogo di regione: pizzicato da alcuni fan è stato poi preda del loro entusiasmo, tra abbracci e selfie. Il film “Spaccapietre”, diretto da Gianluca e Massimiliano De Serio, verrà presentato ufficialmente martedì 2 luglio in conferenza stampa.

La trama

Il film, in fase di lavorazione in Puglia dall’1 giugno per 5 settimane tra Bari, Spinazzola (BAT) e Pulsano (Taranto), racconta la vicenda di Giuseppe che, sconvolto dalla morte sul lavoro di sua moglie Angela, promette a suo figlio Antò che un giorno gli restituirà sua madre.

Partendo da questa premesse surreale, inizia il lungo viaggio di Giuseppe e Antò che ripercorreranno insieme le strade e i luoghi dove Angela lavorava come bracciante a chiamata giornaliera. I due entrano così in contatto con un microcosmo violento e senza regole, dove Giuseppe sarà chiamato a fare scelte impreviste e molto dure pur di mantenere la parola data ad Antò.