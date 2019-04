La favola del Picerno è realtà: fa festa anche lo “zio d’America”

Promozione con due giornate di anticipo e al termine di una cavalcata contraddistinta da 24 vittorie: la favola del Picerno – squadra di un piccolo paese in provincia di Potenza, con 5800 abitanti – è realtà.

Il Picerno ha infatti vinto il campionato di serie D (Girone H) e giocherà nella prossima stagione, per la prima volta nella sua storia, in serie C. A dare la matematica promozione è stato il pareggio in casa nella ‘movimentata’ sfida contro il Taranto, portando a 9 punti il distacco dal Cerignola, secondo in classifica.

Caratteristica fondamentale della stagione vincente del Picerno è stata il sostegno del patron Donato Curcio, un picernese emigrato negli Stati Uniti. Alcuni anni fa Curcio – che è un ricco imprenditore – finanziò i lavori per lo stadio di Picerno che gli è stato intitolato per riconoscenza. Il sostegno di Curcio è continuato per costruire la squadra, allenata quest’anno da Domenico Giacomarro, che ora ha conquistato la promozione.

“E’ un sogno che si realizza – ha commentato il patron Curcio -, abbiamo fatto una grande cosa per Picerno. Sono contento ed emozionato. Ho visto foto e video di questa giornata storica, ho rivisto tutte le immagini e le riprese di queste ultime partite, prima di questo grande passo. E’ davvero qualcosa di indescrivibile. Vedere i gruppi di tifosi organizzati, i nostri ultras, la comunità, uomini, donne, bambini, tutti insieme allo stadio. Sorridere per il Picerno, gioire, è qualcosa davvero di straordinario. E’ stato un anno incredibile, qualcosa mai provata prima”.