Le Fonti Awards premia la boutique legale di Bernardo Bruno: “E’ un’eccellenza internazionale”

L’ultimo successo è datato 6 giugno 2019. Alla Borsa Italiana in occasione del Premio internazionale Le Fonti Awards: Bernardo Bruno ha ottenuto il riconoscimento come migliore “Avvocato dell’anno 2019” nella categoria Boutique di Eccellenza-Contenzioso Diritto societario.

Un affermato professionista

La motivazione ufficiale della vittoria è la seguente: “Alla guida dello Studio Legale Bruno &Associati, l’Avv. Bruno ha dimostrato brillanti doti di leadership e un’ampia, profonda e consolidata esperienza nella risoluzione di ogni problematica giuridica con particolare riferimento all’attività contenziosa societaria, divenendo un affermato professionista in materia di Diritto Societario a livello nazionale e internazionale”.

Ma quello di inizio giugno è solo l’ultimo di una serie di riconoscimenti per la Bruno & Associati. E più in particolare per il founder dello studio, originario di Termoli.

Tra Milano e New York

Il 2019 ha infatti segnato anche l’apertura della nuova sede di Milano in Piazza San Babila e consolidamento della sede di New York. Nel febbraio, invece, Bruno & Associati è stata inserita nel Libro d’Oro delle Eccellenze italiane allegato a Il Sole 24 Ore, dove è stata definita una Boutique Legale Internazionale “punto di riferimento del settore”, che ha “rivoluzionato l’approccio alla materia giuridica” e “reinventato il supporto legale all’internazionalizzazione”.

Nel maggio 2019, inoltre, Bernardo Bruno è stato intervistato dal Direttore del Nasdaq in persona, come esperto di corporate internazionale applicato ai processi di quotazione. Ed è la prima volta nella storia per un avvocato italiano.

La Boutique Legale

Ad oggi si parla dello studio – e conseguentemente di Bernardo Bruno – come un innovatore del settore, per aver contribuito a creare una nicchia inesistente: quella della Boutique Legale Internazionale, che rappresenta una realtà professionale strutturata in modo adeguato per assistere società di qualsiasi dimensione (alcune clienti hanno superato i 3,5 miliardi l’anno di fatturato), ma fortemente legata a strategia e qualità del supporto.