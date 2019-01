Le Società Benefit che puntano a migliorare il mondo: il primato di Esdebitami

L’America ha fatto da “apri pista” nel 2006 con la nascita della “B-Corp”. Una nuova tipologia di società il cui obiettivo di profitto doveva essere “sostenibile” e quindi integrare anche ricadute positive sul territorio e sulla rete di collegamenti e relazioni messe in piedi dalla stessa impresa. Nel 2010, sempre in America, spuntano le prime norme a tutela e riconoscimento di queste nuove società che vengono riconosciute in 30 Stati.

Il primo Paese dopo l’America ad aver riconosciuto questo nuovo modello di impresa (con il termine Società Benefit) è l’Italia, con la Legge di Stabilità 2016 – n. 208 approvata nel dicembre 2015 ed entrata in vigore nel gennaio 2016 .

La Legge stabilisce che “Le Società Benefit, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

In Italia sono circa 300 le Società Benefit registrate e tra queste c’è anche Esdebitami S.r.l. SB. Nata nel 2013, Esdebitami è la prima realtà in Italia a preoccuparsi di affiancare le famiglie e le imprese strette dalla morsa dei debiti. Il sovraindebitato, nello specifico, è un soggetto che si trova nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni pur godendo di un reddito o un patrimonio. Grazie alla Legge 3/2012, i consumatori e tutti i soggetti non fallibili hanno a disposizione una procedura per consentire il risanamento della propria condizione debitoria. Anche in Italia è ormai possibile pianificare, posticipare e annullare i propri debiti avvalendosi di una procedura giudiziaria.

“I nostri assistiti possono contare sul supporto di professionisti specializzati nel trattamento delle posizioni debitorie, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico – spiegano da Esdebitami – Trattiamo casi di indebitamento anche molto complessi, ottenendo per l’assistito una considerevole riduzione degli importi dovuti mediante una rinegoziazione con i creditori”.

Esdebitami opera in tutta Italia, con filiali dirette a Milano, Roma e Catania ed un piano di apertura di oltre 20 filiali su tutto il territorio nazionale.

“Far parte di una Società Benefit – aggiungono gli esperti di Esdebitami – vuol dire rendere la propria mission e il proprio business model di natura ‘etica’ e ‘socialmente responsabile’, accettando di sottoporre le proprie scelte aziendali ad una misurazione di adeguatezza rispetto a degli standard di impatto sociale definiti a livello sovranazionale”.

Esdebitami punta a promuovere e diffondere, in ogni ambito della vita sociale e nelle Istituzioni, la cultura della solidarietà in favore dei soggetti che si trovano in difficoltà finanziarie ed economiche sotto il profilo della corretta gestione delle posizioni debitorie. Si occupa anche di promuovere una corretta educazione finanziaria presso le famiglie consumatrici e dei cittadini in genere. La mission di Esdebitami, inoltre, è quella di affrontare e risolvere il fenomeno del così detto sovraindebitamento, delle ludopatie, dell’usura e dell’asimmetria informativa nel settore creditizio.