Il New York Times incorona Monopoli: il suo porto è la ‘cartolina dalla Puglia’

C’è anche la Puglia tra i luoghi da visitare nel 2019. Una grande foto del porto di Monopoli rappresenta la regione nella lista interattiva dei 52 itinerari di viaggio suggeriti dal New York Times. La Puglia, al 18° posto, è stata scelta dal periodico statunitense tra le destinazioni più suggestive del mondo insieme alla Liguria con il suo Golfo Paradiso, che occupa il venticinquesimo posto.

L’immagine e l’articolo sul New York Times

A firmare l’articolo – dal titolo “Barocco e spiagge nel tacco d’Italia” – è la giornalista americana Ingrid K. Williams. L’autrice elenca una serie di bellezze della Puglia e come immagine simbolo è stata scelta Monopoli, meta turistica di grande richiamo che in cinque anni, dal 2012 al 2017, ha raddoppiato le presenze turistiche totali e quadruplicato quelle estere.

Il turismo in Puglia

Un riconoscimento che, ovviamente, inorgoglisce Monopoli e i suoi abitanti. «Per tutti i monopolitani – commenta l’assessore al Turismo, Cristian Iaia – è un grande orgoglio essere presenti sul New York Times e rappresentare la Puglia intera. Questo premia il lavoro compiuto negli ultimi anni dall’amministrazione comunale e dagli operatori turistici tutti e ci sprona a far meglio e a superare eventuali criticità. Siamo sulla strada giusta e sono convinto che in futuro si possa soltanto migliorare».

In crescita il traffico negli aeroporti

I suggerimenti del New York Times potranno così contribuire ad allargare la platea, già vasta, di visitatori e turisti in Puglia. Un trend in costante crescita come dimostrato anche dagli eccellenti risultati per il traffico passeggeri sugli scali di Bari e Brindisi. Complessivamente, nei due aeroporti pugliesi, nel 2018 i passeggeri in arrivo e partenza sono stati oltre 7,49 milioni – dato mai raggiunto – con un incremento del +7,2% rispetto al dato del 2017.

Su base annua il traffico di linea, tra Bari e Brindisi, è cresciuto del +7,4%; ancor più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 2,65milioni di passeggeri, ha segnato un + 18,2% rispetto al 2017. Record anche per Bari dove per la prima volta è stata superata la soglia dei 5milioni di passeggeri.