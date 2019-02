Menotti Lippolis nuovo Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Sud

Sono nato a Napoli il 23 luglio del 1980, un anno importante che apre al decennio dai cui parte la mia formazione. Avevo quattro mesi quando il sisma ha devastato l’Irpinia ed ha creato a Napoli quel terremoto sociale da cui la città non ha più saputo uscire. Ciò mi ha segnato e legato fortemente a questa terra dandomi la voglia di rimboccarmi le maniche per migliorare lo stato delle cose. Gli anni 80 sono quelli che portano alla caduta del Muro di Berlino e della Cortina di Ferro, alla fine delle ideologie ed alla nascita di una nuova Europa. Ma sono anche gli anni della vittoria al Mondiale dell'82, degli scudetti e della Coppa Uefa vinti dal Napoli di Maradona, gli anni dei Queen e dell’avvento della televisione commerciale. Questi avvenimenti hanno influenzato molte delle scelte per la mia formazione e l’attività professionale successiva. Negli anni 90 ho iniziato a coltivare due grandi passioni: quella per il giornalismo e la comunicazione in generale e quella per la storia moderna e contemporanea e per la politica. Ed ora eccoci al dunque… Sono un giornalista professionista ed esperto in comunicazione e public affair laureato in Scienze Politiche all'Università L'Orientale di Napoli. Da maggio 2009 sono segretario generale della Fondazione Valenzi, istituzione internazionale impegnata nella cultura e nel sociale, dedicata a Maurizio Valenzi, l’ex parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. Ho collaborato e collaboro con alcuni dei più importanti giornali italiani, ultimi tra questi Panorama, Economy e Il Sole 24 ore. Sono stato e sono consulente di alcune aziende italiane, come Fiera Milano, Isvor Fiat, Fater, Arti Grafiche Boccia, Nardelli Gioielli e Liu Jo Luxury, e di alcune istituzioni del Mezzogiorno, occupandomi soprattutto della comunicazione delle politiche industriali e di internazionalizzazione delle imprese. Dal 2004 al 2007 ho collaborato con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia per l’organizzazione di seminari di formazione per giornalisti e operatori della comunicazione sull’ Europa e le sue istituzioni. Durante il Secondo Governo Prodi sono stato consulente per le strategie di comunicazione del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. All'attività lavorativa ho affiancato l'impegno associativo, offrendo le mie competenze alle organizzazioni di cui ho fatto e faccio parte. Sono stato responsabile relazioni esterne della Fondazione Mezzogiorno Europa, il think tank che raccoglie l'eredità politico culturale del "Centro Mezzogiorno Europa" fondato nel 1999 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dell’ufficio stampa del Movimento Federalista Europeo, l’organizzazione fondata nel 1943 da Altiero Spinelli. Sono socio di Rena - Rete per l’Eccellenza Nazionale. Da ottobre 2008 sono Segretario Organizzativo di ARTETECA Network, responsabile ufficio stampa e relazioni istituzionali di EXPOSITO - Osservatorio Giovani Artisti e di INWARD - Osservatorio sulla Creatività Urbana; da novembre 2008 interlocutore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, per la creazione del primo “Tavolo tecnico sulla creatività urbana” ed il coordinamento delle ACU Associazioni per la Creatività Urbana d'Italia; da giugno 2010 consulente dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni d'Italia per la “Valorizzazione della street art e del writing urbano”. Dopo aver conseguito la laurea, ho iniziato a collaborare con docenti di altri atenei affiancando alle materie che più mi hanno interessato le competenze acquisite in ambito professionale. Collaboro a Roma con la cattedra in “Politica economica internazionale” del Corso di laurea specialistica in Relazioni Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche della LUISS e con il Master in Public Affairs, Lobbying e Diritto parlamentare della LUMSA, a Milano con il “Corso di Alta Formazione in Design del Gioiello” del Politecnico e a Napoli con la cattedra in “Comunicazione della moda” del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Insomma mi dedico a diverse attività perché amo il mio lavoro e mi dà grande soddisfazione creare casi di comunicazione!