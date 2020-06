Montesilvano punta sul turismo locale: micro eventi, app e prenotazioni in sicurezza

E’ un periodo particolare per le città di mare che normalmente vengono prese d’assalto nei mesi estivi. E così il Comune di Montesilvano, in Abruzzo, sta lavorando su un modello di rilancio del turismo e del territorio per la Fase3.

Puntare sul turismo locale

Come afferma anche il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, l’obiettivo è puntare sul turismo locale. Posti assegnati tramite prenotazioni, iniziative per incentivare il passeggio, micro eventi diffusi su tutto il comune in modo da aiutare tutte le attività commerciali e una App per monitorare il numero di persone presenti nei bar e ristoranti del comune, per poter decidere liberamente dove effettuare la propria prenotazione.

Estate in sicurezza

“Normalmente d’estate raddoppiamo il numero degli abitanti e arriviamo a centomila presenze in città”, afferma il primo cittadino. “Difficile tornare a quei numeri, ma il messaggio che stiamo cercando di far passare è che qui si può venire in tranquillità, sarà una bella estate in sicurezza. Ci auguriamo che le persone comprendano tutto quello che stiamo facendo. Puntiamo molto sul turismo locale”.