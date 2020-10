NAStartUp Play: la “Palestra delle Startup” contro il freno dei lockdown

Si sono incontrati online talenti, dalla Germania, alla Gran Bretagna, passando per Malta e il Belgio, per accelerare startup e progetti, nell’appuntamento di NAStartUp, la “Palestra delle Startup” che combatte il freno dei lockdown con web e social. Anche per quest’appuntamento il team di organizzatori è in tour, ospitati da La Stecca, hub tecnologico nel golfo di Napoli, a Torre del Greco, nell’ex sede dei Mulini Meridionali, diretto da Giuliana Esposito: “Siamo felici di contaminarci con la community di NAStartUp e creare sempre più ponti per legare i pionieri di innovazioni qui al Sud”, ha dichiarato Giuliana.

NAStartUp Play è il nuovo format di NAStartUp, la palestra dal basso delle startup. La formula ormai è collaudata: nuove innovazioni si raccontano davanti a una community italiana e internazionale che conta su più di settemila membri. La startup, più premiata, entrerà a far parte di Officine, un programma dove verrà sostenuta dai membri da esperti della community (esperti di marketing, venture, designer ecc.):

“Officine è partita ufficialmente nello scorso appuntamento. Abbiamo aiutato due startup che hanno partecipato alla nostra challenge. Abbiamo fatto incontrare le startup con grandi player dei rispettivi settori, offrendo, inoltre, consigli e buone pratiche da parte dei professionisti della community, nel marketing, sviluppo, design… L’esperimento è corso ma ci sono già bei riscontri e lo riprenderemo anche nei prossimi appuntamenti”, spiega Antonio Prigiobbo, founder e driver di NAStartUp.

Progetti che cambiano l’Europa

Il presidente di SEMED da Bruxelles, Fabrizio Porrino, ha invitato la community di NAStartUp a accelerare le opportunità di “Startup Competition Europea Click” https://www.clicproject.eu/ startup-competition/ NAStartUp collabora con SEMED, il progetto della Commissione Europea che punta a creare un ecosistema paneuropeo per le startup sul l Mediterraneo.

Simona Falco ha raccontato JOJI, che come il format di successo Freeda, punta a creare una nuova community pensata per incoraggiare e sostenere le donne sui social. Infine, Giuliana Esposito, la padrona di casa, ha presentato il suo incubatore, e i tanti progetti che bollono in pentola.

Startup Space: droni e diete hitech

Sono sei le innovazioni che si sono raccontate all’appuntamento, introdotte da Federica Ferriero e Brigida Ardolino e analizzate da Giancarlo Donadio e Barbara Feluca.

Cibus Vivendi di Vincenzo Magliulo prova a rivoluzionare il mondo delle diete. Basta con le visite ambulatoriale e con la spesa, la startup promette di occuparsi in toto del percorso nutrizionale, inviando settimanalmente gli alimenti necessari.

La sicurezza è invece l’ambito in cui opera BandMask di Salvatore Borriello: ha lanciato il primo bracciale che, all’occorrenza, può essere usato come una mascherina.

Antonio e Giovanni Tresca hanno portato il loro DigitalDojo, ovvero percorsi di formazione modulari che sono fruibili attraverso un sistema che integra algoritmi di machine learning e meccanismi di gamification.

Un drone pensato per gli yatch è invece l’idea di Francesco Giuffrida che ha lanciata la sua Flying Tender, ovvero un drone che diventano un’estensione dello yatch stesso, un vero e proprio “tender”, così come sono chiamate le barche incluse negli yatch.

Un nuovo social network è l’idea di Stefano Esposto: si chiama Nice2me e mette in connessione persone vicine fisicamente che vogliono condividere hobby e passioni. Il social nasce per contrastare patologie come hikikomori e nomofobia e combattere fenomeni come vamping e sexting.

Infine, Giuseppe Silvestro da Berlino, ha presentato la sua CallCar, un’app innovativa che collega turisti che arrivano in Puglia per un soggiorno con driver che vogliono offrire un servizio di noleggio professionale e far scoprire luoghi poco noti della Regione.

l’Evento ha si è concluso con il lancio della challege che vedrà la startup più social entrare in officina.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 7.700 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.

Il Meetup delle Startup Made in Italy (e non solo): il NAStartUp Day e Play

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro.

NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma l’accelerazione open e gratuita per tutti: Sintesi Sud e IdeaSolutions e i partner iPins, BeGraphic.it, Lenus Media, Santa Chiara Boutique Hotel, Sartoria DA Napoli, NowTech, Sticky Factory, Alilauro, Edelandia, The Spark, SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).