Un ragazzo investiga sulla misteriosa sparizione di una donna a Taranto, intraprendendo un viaggio che lo condurrà a svelare misteri e a scoprire i tesori del Museo Archeologico di Taranto. Un videogame per (ri)scoprire la bellezza della città dei due mari. Si intitola “Past for Future”, il primo videogioco del MArTA, uscito a dicembre e scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play.

L’obiettivo

Progetto del MArTA, fortemente voluto dal direttore, Eva Degl’Innocenti, ha l’obiettivo di far scoprire i tesori del museo, nonché l’area di Taranto e la provincia jonica, attraverso il racconto di una storia, anche per valorizzare turisticamente il territorio. “Past for Future” è un’esperienza, un lungo viaggio investigativo nella città di Taranto, nei tesori del Museo Archeologico di Taranto e nel territorio. Prodotto in italiano e in inglese, è stato realizzato da TuoMuseo, collettivo europeo leader della gamification, l’intersezione tra educazione, gioco e patrimonio culturale.

Il premio

Un progetto già particolarmente apprezzato, come dimostra il riconoscimento ottenuto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto per il suo video-gioco “Past for Future” quale “miglior progetto digitale per i beni culturali” dell’anno 2018 nella classifica “Best Of 2018” di Artribune.

Gli autori

C’è un lavoro internazionale alla base: la colonna sonora originale è stata infatti creata appositamente dal musicista polacco Arkadiusz Reikowski e le grafiche sono dipinte a mano dall’illustratrice canadese Tida Kietsungden. Fabio Viola è il game director del progetto, la direzione artistica è firmata da Sean Wenham e il coordinamento del progetto è a cura di Massimiliano Elia.