Perché Lecce è la meta top per l’estate 2022

Città di antichi fasti, buona tavola, grande fermento culturale e vivace movida serale, Lecce, la signora del Barocco, ti conquisterà con il suo brio e il suo inestimabile patrimonio storico e artistico.

Capitale italiana della cultura nel 2015, questo affascinante capoluogo di provincia sorge nel cuore deltacco dello stivale d’Italia, e affonda le proprie radici nell’età messapica, in un’epoca antecedente a quella di Roma.

Ti proponiamo un itinerario alla scoperta di quanto di più interessante c’è da scoprire a Lecce, una città vivace, accogliente, e di straordinaria bellezza.

Lecce: le tappe immancabili per i visitatori

Avere già le idee chiare sulle principali attrazioni della città e dei suoi dintorni ti consentirà di ottimizzare i tempi, specialmente se non hai molti giorni a disposizione.

La visita comincia da Porta Napoli, eretta nel 1548 in onore di Re Carlo V, da cui si accede comodamente alla città vecchia. Prosegui lungo le più signorili vie del centro costellate di edifici in stile barocco, su cui si affacciano le sontuose chiese di Santa Maria della Provvidenza e Santa Maria di Costantinopoli. All’incrocio con via Umberto I potrai ammirare il Palazzo Adorno risalente al Cinquecento, e la splendida Basilica di Santa Croce, tra i maggiori complessi architettonici della città, edificata a partire dal 1549.

Dirigiti poi verso l’elegante Piazza Sant’Oronzo, fulcro della città, e lasciati incantare dalla famosa colonna del Santo patrono, e dal Castello voluto da Re Carlo V nel 1539 per scongiurare le invasioni turche.

Nelle immediate vicinanze troverai anche la famosa Piazza del Duomo, con la grandiosa facciata della favolosa Cattedrale di Maria Santissima Assunta, edificata nel 1144, e il campanile con ascensore che offre una vista mozzafiato sull’intera città.

Immancabile durante un soggiorno a Lecce è una visita al Palazzo del Vescovado circondato dal loggiato ad arcate, e al settecentesco Palazzo del Seminario, che ora accoglie il Museo Diocesano di Arte Sacra, l’Archivio Storico Diocesano, e la Biblioteca Innocenziana.

Proseguendo nell’itinerario, ammira il monumentale Anfiteatro romano di Lecce, la più eminente testimonianza di epoca romana, la Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo di epoca medievale, la Basilica di San Giovanni Battista al Rosario, e la Chiesa di Sant’Irene dei Teatini.

Infine percorri la strada che collega Squinzano a Casalabate fino all’abbazia di Cerrate, una piccola perla eretta nel XII secolo.

Movida serale

La movida leccese ruota intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico della città, dove troverai locali di tendenza, che spesso ospitano eventi esclusivi con musica dal vivo. Agli amanti della buona tavola consigliamo di esplorare le tante trattorie e ristoranti tipici di cui è cosparso il centro storico. C’è letteralmente l’imbarazzo della scelta.

Spiagge e acque cristalline

Il Salento occupa l’area meridionale della Puglia, e la provincia di Lecce ne occupa la posizione pressoché centrale. Tra le mete italiane storicamente più in voga per le vacanze estive, la penisola salentina è estremamente apprezzata dai viaggiatori sia italiani che stranieri, grazie ai suoi suggestivi borghi ricchi di arte e storia, alla sua eccezionale tradizione enogastronomica, e soprattutto alle sue spiagge incantevoli lambite da acque cristalline, che passano dalle più delicate sfumature dal turchese alle più intense note del blu cobalto.

Agli appassionati di windsurf consigliamo di visitare la famosa spiaggia di Torre dell’Orso, una delle località più belle della penisola salentina. Costeggiata da una rigogliosa vegetazione mediterranea, la splendida spiaggia di Torre Sant’Andrea sorge, invece, nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce, ed è nota per gli imponenti faraglioni che emergono dalle acque limpide.

Sulla costa ionica, immancabile è una tappa a Porto Selvaggio, l’oasi della penisola salentina, e a Punta Prosciutto, un vero e proprio angolo di paradiso nella parte nordoccidentale della provincia di Lecce, dove potrai tuffarti dagli scogli.

Una menzione speciale va anche alla favolosa spiaggia di Pescoluse, famosa per le sue acque calme, i fondali bassi, e l’arenile di sabbia finissima. Altre imperdibili attrazioni della penisola salentina sono le spiagge di Punta Pizzo, nella Riserva Isola Sant’Andrea, di Punta della Suina con le sue ampie distese di sabbia dorata e incontaminata, e di Torre San Giovanni, grossomodo a metà strada tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.