Le spiagge più belle della Puglia: alla scoperta dei tesori naturali dal Gargano al Salento

Le spiagge più belle della Puglia in cui trascorrere una vacanza all’insegna del relax a stretto contatto con la natura

Dal Gargano al Salento alla scoperta di 5 spiagge incantevoli

Luoghi paradisiaci tra borghi marinari, panorami mozzafiato, antiche torri costiere e mare cristallino

La Puglia è una regione stupenda ricca di tesori naturali, paesaggistici, architettonici, culturali e storici tutti da scoprire. Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di partire in direzione delle località balneari più rinomate della bella regione affacciata sul mar Adriatico e mar Ionio. Dal Gargano al Salento, i borghi marinari e le spettacolari località turistiche offrono paesaggi impreziositi da natura selvaggia e incontaminata, panorami mozzafiato, antiche torri costiere, mare cristallino e lunghe distese di spiagge incantevoli.

Dal nord al sud della Puglia, vi sono davvero tantissime spiagge in cui trascorrere giornate all’insegna del relax coccolati dallo sciabordio delle onde, inebriati dal profumo di salsedine e con il cellulare strapieno di foto a panorami così belli da togliere il fiato.

Se state programmando una vacanza in Puglia preparatevi a ritmi molto lenti, tramonti romantici da vivere in prossimità di antichi trabucchi sorseggiando un ottimo calice di vino locale e gustando un piatto tipico. Le spiagge pugliesi si alternano a luoghi selvaggi che sembrano venire fuori da un libro delle fiabe a distesse di sabbia perfettamente attrezzate che si sviluppano a pochi metri dal centro storico.

Vi abbiamo già parlato delle spiagge più belle del Gargano, luoghi spettacolari tra il profumo delle zagare e alte falesie bianche che dominano il territorio incorniciato da folta vegetazione mediterranea. Questa volta vogliamo fare un discorso più ampio e generale presentandovi le spiagge pugliesi che dal Promontorio garganico arrivano fino alla costa salentina.

Le 5 spiagge più belle della Puglia

Percorrendo la Puglia in un emozionante viaggio on the road ci sarà l’imbarazzo della scelta per le numerose e splendide spiagge che si affacciano sul Mediterraneo. Per motivi di spazio non possiamo menzionarle tutte (non basterebbe un solo articolo) ma vogliamo portarvi alla scoperta delle 5 spiagge più belle della Puglia, quelle che a nostro avviso vi faranno esclamare “Wow!”.

Baia di Vignanotica

Il nostro viaggio tra le spiagge più belle della Puglia parte dal suo punto più a nord, il Gargano. Qui si susseguono splendide baie, calette nascoste, grotte dai nomi bizzarri e curiosi. Tra la selvaggia e profumata vegetazione della macchia mediterranea, tra i due comuni garganici di Mattinata e Vieste, si apre Baia di Vignanotica.

Questa spettacolare baia baciata dal mare cristallino, ospita diverse grotte marine che contribuiscono a rendere il paesaggio circostante davvero molto particolare e suggestivo. Per gli amanti dell’avventura e delle vacanze in stile wild, questa spiaggia sarà un gioiellino naturale da non farsi scappare. ideale per gli amanti dell’avventura. Baia di Vignanotica si può raggiungere facilmente percorrendo la Strada Provinciale 53 che collega la cittadina di Vieste a al piccolo centro di Mattinata.

Cala Paura

Dal Gargano ci spostiamo nel Barese, più precisamente nella deliziosa cittadina di Polignano a Mare. A pochi passi dal centro storico di una delle località della costa barese più frequentate dai turisti e dai locali, si apre la spettacolare Cala Paura.

Si tratta di una particolare caletta di ciottoli racchiusa in un’insenatura rocciosa. Ammirare il tramonto da questo punto di Polignano è un vero e proprio regalo che vi auguriamo di concedervi se siete di passaggio o in vacanza nel piccolo e caratteristico centro pugliese.

San Pietro in Bevagna

Scendendo più a sud in questo viaggio virtuale tra le località marine più belle della Puglia, arriviamo in provincia di Taranto sulla costa ionica del Salento. Qui, poco distante dal comune di Manduria, ci attende l’incantevole spiaggia di San Pietro in Bevagna.

La spiaggia di San Pietro in Bevagna vi accogliere con le sue soffici dune di sabbia bianca, mare limpido e cristallino, scogliere e un panorama da sogno. Se siete amanti delle vacanze di puro relax, lontani dai luoghi di attrazione turistica e dai centri cittadini, questa località balneare vi conquisterà con la sua natura selvaggia e il suo paesaggio incantato.

Porto Cesareo

Dal Tarantino ci spostiamo nel Leccese. Qui, sulla costa ionica, si apre una delle spiagge più belle di tutto il Salento, quella di Porto Cesareo. Tra le località marine più gettonata della costa salentina, la spiaggia di Porto Cesareo è caratterizzata da lunghe distese di sabbia molto fine, dune naturali e ricca vegetazione che incornicia il paesaggio.

Come molte spiagge del Salento, anche quella di Porto Cesareo è un concentrato di bellezza e natura selvaggia che vi ruberà il cuore e vi farà sentire alle Maldive. Inoltre, i fondali di questa particolare località che si affaccia sullo Ionio, sono l’ideale per gli amanti di sport acquatici come lo snorkeling.

Torre dell’Orso

Rimaniamo in Salento per portarvi alla scoperta dell’ultima spiaggia di questo gruppetto di incantevoli spiagge pugliesei. Sulla costa adriatica, in provincia di Lecce, si trova una delle spiagge più particolari di tutta la regione. Impossibile non averla vista in qualche fotografia o sulle riviste di viaggi, con le sue Due Sorelle lascia sempre senza parole, stiamo parlando della spiaggia di Torre dell’Orso.

Sulla spiaggia di Torre dell’Orso sventola la Bandiera blu del Salento. Con i sue due caratteristici e bianchi faraglioni, conosciuti da tutti come le Due Sorelle, da sempre è una vera e propria calamita per i turisti italiani e stranieri. Sabbia fine argentata, mare cristallino e una piacevole brezza che rinfresca anche nelle giornate più calde. Impossibile non innamorarsi di questa località nel cuore del Salento.