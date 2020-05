Resto al Sud Academy, atto finale: consegna degli attestati, puntando già alla prossima edizione

Si è conclusa la nuova edizione di Resto al Sud Academy. L’incubatore di talenti 3.0 che offre alta formazione in ambito digital e social è giunto alla conclusione dell’anno di studi 2019 – 2020. Un lavoro di formazione fatto da professionisti dell’ambito digitale, rivolto a studenti incuriositi da questo mondo.

Il marketing chiama, il Sud risponde

All’esigenza di creare online contenuti di alta qualità, restando ben posizionati sui motori di ricerca, è arrivata la risposta dalla Puglia e dal Sud attraverso l’Academy targata Resto al Sud. L’Academy ha assegnato borse di studio a giovani talenti, grazie al sostegno determinante di Conad che ha creduto nel progetto e lo ha reso fattibile assieme a Ninja Academy, partner didattico d’eccellenza. Si sta già lavorando per la prossima edizione, stessi topic ma nuove modalità. Per far fronte alle nuove disposizioni in ambito formativo, si sta lavorando per pianificarla al meglio. Stessi argomenti, nuove modalità, in modo da permettere la riuscita e il successo del progetto, nonostante le limitazioni causate dalla pandemia Covid-19.

Non trucchi per imparare a lavorare nel mondo digitale ma strategie

Le novità in ambito digitale, si aggiornano alla velocità della luce, e per attuare nuove strategie sul mercato, c’è bisogno di stare al passo con le proprie competenze. Studiare le strategie di vendita per poterle fondere con le proprie passioni, è la chiave per distinguersi nel mondo del World Wide Web. L’economia nel nostro paese, passa dall’e-commerce, non si può più prescindere da esso. Sarebbe impensabile per un’azienda oggi, non approfittare di questa opportunità.

Il web fa crescere le imprese

L’Accademia di Resto al Sud, al cui coordinamento partecipa l’intera redazione del magazine, ha fatto sì che, in maniera totalmente gratuita, i propri studenti, apprendessero i segreti dell’ e-commerce, delle keyword, delle campagne di retargeting e remarketing sino al brand journalism. Tutti gli aspetti del business online, che fanno dei social una risorsa, e del web, un’opportunità di crescita essenziale per le imprese. Non trucchi o segreti sul web come quelli che spesso siamo abituati a vedere online, ma casi pratici per conoscere i meccanismi e le logiche che si celano dietro ai motori di ricerca.

La consegna degli attestati

Il master è terminato con la consegna degli attestati ai propri studenti. Ricordiamo che tra le tante candidature pervenute, sono stati scelti i migliori profili dal sud. Un esempio è Valentina Pia Pietrocola di Foggia. Valentina ha conseguito con successo il suo master per la Resto al Sud Academy. Come si legge dal suo post pubblicato su Facebook – “Certi traguardi mi rendono orgogliosa. Questo traguardo mi ha dato la possibilità di aumentare la mia professionalità nell’ambito del digital marketing. Grazie a tutti i docenti per le lezioni ricche di contenuti teorici e pratici che mi hanno permesso di mettermi alla prova”. Tra i nuovi “diplomati” di questa edizione Orsola Panarella di Gravina in Puglia, Alice Di Matteo di Montesilvano e Monica Mastropasqua di Molfetta, tutte accomunate da un percorso formativo già ben strutturato e da un’inclinazione per innovazione e social media che consentirà loro di conoscere ancor di più il mondo del digitale e capire che si può rimanere su questo territorio (e lavorare) senza inquinare, senza cedere alle mafie, senza deturpare il territorio.

Conad conferma la sua vocazione di azienda vicina alle persone e ai territori con l’obiettivo di proseguire nel progetto a sostegno dei giovani delle periferie del Meridione anche in un periodo così drammatico per tutto il Paese a causa dell’emergenza sanitaria.