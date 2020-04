Sharon Stone, videomessaggio alla Croce Rossa Italiana “Siete angeli, che Dio vi benedica”

Sharon Stone, la grande diva di Hollywood, dedica alcuni minuti alla Croce Rossa Italiana. Attraverso un videomessaggio sul suo account ufficiale Twitter @sharonstone. Indossando la stessa divisa e mostrando più volte il simbolo della Croce Rossa, rivolge la sua totale devozione nei confronti dei volontari che lei stessa chiama angeli.

Le parole di Sharon Stone

“Vedo immagini di voi che entrate nelle case della gente, che trasportate le vittime, parlate con loro attraverso i tubi – dice Sharon nel videomessaggio -. Vi vedo svolgere il vostro servizio silenziosamente, diligentemente, con così tanta dignità. Sono con voi. Vi sono riconoscente, profondamente grata, che Dio vi benedica”. Sono solo alcune delle parole di riconoscenza e forza nei confronti dei volontari CRI. La risposta dei Volontari: “Parole che ci danno forza per andare avanti nella battaglia contro il #Covid19.

Il videomessaggio

"Grazie per il vostro lavoro silenzioso e diligente. Il mio cuore è con voi. Sono orgogliosa della #CroceRossa". @sharonstone, da sempre vicina alla CRI, dedica un messaggio speciale ai Volontari. Parole che ci danno forza per andare avanti nella battaglia contro il #Covid19.❤️ pic.twitter.com/x1YcoMVYns — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) April 4, 2020

Medaglia d’oro della Croce Rossa Italiana

Ricordiamo che nel 2018, la stessa Sharon era stata premiata con la medaglia d’oro della Croce rossa italiana. Un riconoscimento per il suo impegno e le sue battaglie in difesa dei diritti umani. “Voi fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare – dice l’attrice – in un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l’umanità, voi siete la risposta”. Così ringraziò le migliaia di volontari riuniti nel Palazzo dei congressi dell’ Eur, a Roma, per assistere alla giornata conclusiva di “Jump 2018: il futuro è ora”.