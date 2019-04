Social in crash in tutta Europa, Psicologi Puglia: “Ricerca spasmodica del virtuale”

Social in crash per diverse ore nella giornata di domenica 14 aprile. Per circa tre ore, in tutto il mondo, gli utenti di Facebook, Instagram e Whatsapp hanno registrato un malfunzionamento dei social.

Si è trattato del secondo “crash” in un mese, due episodi che hanno raccolto l’ironia di meme e commenti degli utenti. Mentre i tre social erano fuori uso, si è registrato un notevole incremento di traffico su altri social, sui quali sono confluiti tutti gli utenti orfani. “Una lettura della realtà poco confortante – commenta Antonio Di Gioia, presidente dell’Ordine degli Psicologi Puglia -, la ricerca spasmodica del contatto virtuale ci restituisce il risultato di quanto costruito negli ultimi anni: una società che ha necessità di relazioni virtuali, persone che si rifugiano nell’estraneazione dal reale per evitare di confrontarsi in relazioni autentiche”.

Perché, come evidenzia anche Antonio Calamo Specchia, consigliere dell’Ordine, “la dipendenza dal web è un problema sottovalutato. Dovremmo intervenire in maniera drastica nelle scuole per rinforzare attraverso interventi mirati le relazioni socioaffettive, che i social insidiano”.