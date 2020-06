Sostenere l’economia locale, Portale Sardegna lancia il passaporto turistico

Portale Sardegna, un tour operator delle vacanze nell’isola, ha creato un passaporto per sostenere il turismo in Sardegna. Infatti, chi acquisterà la propria vacanza sul portale riceverà lo speciale “Sardinian Passport”, un documento per diventare Ambasciatore di Sardegna.

Quest’ anno Sardegna

L’iniziativa rientra nella campagna intitolata “Quest’anno Sardegna” rivolta ai turisti locali. Durante la conferenza stampa di presentazione, Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Progetto Sardegna, ha spiegato lo studio di mercato alla base del nuovo progetto: su un campione di 1200 residenti nell’isola, tre quarti degli intervistati di norma trascorrono le vacanze estive in Sardegna e tra coloro che di solito vanno altrove, quest’anno ben il 91% è disposto a stare nella propria terra per sostenere l’economia locale.

Sardegna Isola Sicura

Tramite i risultati ottenuti attraverso lo studio di mercato, si è deciso di spingere sul territorio sardo, sui prodotti e sulle aziende locali ampliando l’offerta del Portale Sardegna Point: mappando e digitalizzando i migliori attrattori del territorio e le strutture ricettive locali, in cui si potrà risparmiare fino al 60% sulla vacanza.

Il Sardinian Passport

I viaggiatori che acquisteranno tramite il portale riceveranno il Sardinian Passport, che contiene lo spazio per 8 timbri diversi di viaggio, uno per ogni zona della Sardegna. Quando avranno raccolto gli otto timbri, riceveranno il titolo di Ambasciatori di Sardegna. In premio anche un weekend di vacanza in omaggio e potranno entrare a far parte di una speciale community online per offerte e vantaggi in anteprima. Per ogni nuovo ambasciatore, Portale Sardegna si impegna, anche, a fare una donazione a Nurnet, un’associazione senza scopo di lucro che da anni lavora per valorizzare il patrimonio archeologico di età nuragica della Sardegna.