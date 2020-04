Tommaso Paradiso, l’ex cantante dei The Giornalisti, regala un nuovo singolo ai fan

Tommaso Paradiso regala un nuovo singolo ai fan dal titolo “Ma lo vuoi capire”. Dopo aver scritto un intero brano su Instagram con Elisa, dal titolo “Andrà tutto bene” uscito il 10 aprile.

Il nuovo brano

A settembre 2019, aveva annunciato il proprio abbandono dalla band dei The Giornalisti, per intraprendere la carriera da solista. Il cantante Tommaso Paradiso torna con un nuovo inedito, scritto da lui con Dario Faini (in arte Dardust), che lo produce anche. In questo brano canta di assenze, l’assenza della persona amata che rende la vita senza senso. Si tratta del terzo singolo ufficiale della carriera da solista di Tommaso Paradiso e arriva dopo “I nostri anni” e “Non avere paura”.

Il brano che ha battezzato la sua carriera dopo l’addio dei Thegiornalisti, Non avere Paura, è stato pubblicato in un’inedita versione acustica che ha inaugurato il progetto musicale Island Presents. Progetto nato da Island Records, l’etichetta discografica giamaicana, per regalare nuovi brani al pubblico in questo particolare periodo.

L’iniziativa di Island Records Italia

Nuovi brani, versioni alternative e contenuti speciali su tutte le piattaforme digitali per trascorrere in maniera più dolce la quarantena.Nello specifico il lunedì è dedicato agli ‘acoustic treasure’, le versioni acustiche delle hit del momento; il martedì prevede le cosiddette ‘unreleased gems’, ovvero video, documentari e live mai pubblicati online; il mercoledì si canta con le ‘jammin’ di vari artisti. Il giovedì si approda a ‘remixland’, per ascoltare i remix di brani famosi. La settimana si chiude all’insegna del ‘brand new’, con la scoperta di pezzi inediti da sentire per la prima volta.