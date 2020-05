Una startup di Napoli lancia “Eccoilmenu.it”, il portale web per tutelare clienti e ristoratori

Gli operatori del Food & Beverage potranno convertire il proprio menù in un link o in un QR Code.

Vietati i menù cartacei

Ripartire durante l’emergenza del Covid-19. Una necessità per la popolazione, una vera e propria missione per le tante attività commerciali aperte al pubblico. Tra le misure adottate dalle Istituzioni per ridurre i rischi di contagio, una tra le più significative che ha coinvolto il settore Food & Beverage è quella del divieto di utilizzo dei classici menù cartacei.

Il sito per commercianti made in Napoli

È stato presentato “EccoilMenu.it”, il sito web realizzato da I Made IT per andare incontro alle nuove esigenze del comparto. Grazie al portale realizzato dalla Startup di Napoli, il gestore di una qualsiasi attività potrà caricare in maniera facile e veloce la propria offerta. Basterà inserire le immagini di ciascun piatto sulla piattaforma assieme a una descrizione delle portate.

Il menù diventa si trasforma in Qr Code

Un cambiamento impattante che, se gestito correttamente, può trasformarsi in una grande opportunità per le attività del settore come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, food truck o pasticcerie. Alla fine del processo, il menù verrà trasformato in un QR Code, che potrà essere subito stampato e posizionato su ogni tavolo. In questo modo, consentirà alla clientela la lettura tramite tablet o cellulare, oppure in un pratico link che potrà essere navigabile direttamente da device.

Il potere della condivisione

Tramite questo processo intuitivo il cliente potrà inoltre condividere facilmente una ricetta, la foto di una pietanza o l’intero menù sui propri canali social quali Instagram, TikTok, Google Business, Facebook, ecc. Infine, “Ecco il Menu.it” offrirà la possibilità di personalizzare il menù 2.0 con il logo della propria attività e i propri canali social, oltre che l’opportunità di effettuare un numero infinito di modifiche.