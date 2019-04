UniFortunato: Venerdì 12 Aprile la “Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia”

Venerdì 12 Aprile 2019 – ore 9.30

La Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia

Start up innovative e giovani imprese di successo all’UniFortunato

Venerdì 12 aprile all’Università Giustino Fortunato di Benevento torna la “Giornata della giovane imprenditoria del Sud Italia”, un appuntamento giunto alla quinta edizione ed organizzato dall’Ateneo telematico sannita n collaborazione con Historica edizioni e Confindustria Benevento.

La giornata – articolata con incontri, workshop, confronti con esperti, colloqui con i giovani imprenditori e laboratori di idee imprenditoriali – è un’importante opportunità per porre l’attenzione sull’Italia che innova e che crede nel futuro, attraverso il racconto di storie di startup e di giovani imprese di successo, con un focus particolare sull’imprenditoria del Sud. È il caso, ad esempio, della start up avoloavolo che Ivan Di Nardo, tutor UniFortunato, che ha vinto la finale della 012 Factory Innovation Awards in occasione della V edizione della Academy che la 012Factory – incubatore di startup certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico – organizza ogni anno per sostenere la nascita, la crescita e la promozione di imprese innovative.

Con il coinvolgimento di una platea di studenti, universitari e delle scuole superiori e di giovani imprenditori del territorio, i lavori prenderanno il via alle ore 9.30 per terminare con una plenaria in Aula Magna, che vedrà coinvolti tutti i relatori della giornata, con le conclusioni di Andrea Porcaro, Presidente Giovani di Confindustria Benevento.

Interverranno, fra gli altri, i top manager di importanti realtà come: APS Sannioirpinia LAB, Manager Italia Campania, Temporary Manager, Hosch Italia, 012Factory, Pandant Web Agency, Bewash, Clesi-Confindustria Giovani Benevento e Muga Ict. Ci sarà anche Francesco Giubilei, docente dell’UniFortunato e CEO di Historica Edizioni, selezionato dalla prestigiosa rivista economica Forbes tra i 100 top giovani talenti italiani.

La Giornata della giovane imprenditoria del Sud Italia, che si inserisce in un percorso di eventi ed iniziative promosse dall’Università Giustino Fortunato di Benevento per la promozione dell’autoimprenditorialità giovanile e dell’alternanza scuola-lavoro.