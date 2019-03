Vacanze 2019, la Puglia sempre più “cercata” sul web

Sarà la Puglia la regina delle vacanze 2019, almeno per quanto riguarda l’incoming turistico dall’estero. Lo aveva già dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervistato all’ITB Berlin, la Fiera del Turismo di Berlino. Un trend confermato anche dall’indagine svolta da Marketing01, Agenzia Google Premier, che ha indagato la “reputazione on line” della Puglia e delle sue città, dal momento che ormai la raccolta delle informazioni per la scelta della destinazione turistica avviene per quasi il 90% attraverso il web, così come le prenotazioni online sfiorano l’80% di quelle totali.

La ricerca svolta dall’azienda ha messo in luce un generale interesse nei confronti della Regione, evidenziando come la ricerca “travel to Puglia” sia effettuata con una notevole frequenza, in particolare da utenti che risiedono nel Regno Unito, e come questa abbia registrato un aumento di quasi il 20% a partire dalla seconda metà di febbraio. Negli ultimi quattro anni, la Regione aveva fatto registrare un numero crescente di presenze sul territorio e, stando alle ultime stime, i numeri per la stagione 2019 continueranno a seguire questo trend, con un aumento del 15% circa rispetto al 2018.

L’indagine di Marketing01 ha, inoltre, preso in considerazione un panel di 165 siti di aziende che operano sul territorio, comuni e associazione per la promozione del turismo. Di questi il 78% offre la possibilità di avere accesso alle informazioni anche in inglese e, in alcuni casi, anche in altre lingue, e sono proprio queste pagine a incidere maggiormente nell’aumento delle visualizzazioni.

Restando nell’ambito dell’analisi fatta sugli accessi web da territorio italiano, emerge come questa Regione non sia più associata soltanto alle sue spiagge, ma inizino ad essere sempre più frequenti anche ricerche come “arte in Puglia”, emergendo un generale crescente interesse per le singole città. Tra quelle maggiormente cercate, figura Monopoli, che mantiene un tasso di ricerca costante in ogni periodo dell’anno. Negli ultimi mesi, inoltre, la parola appare spesso associata al termine “trulli”, le tipiche costruzioni pugliesi coniche realizzate in pietra, molto famose sia in Italia, sia all’estero.