Invitalia: le azioni messe in atto per sostenere le imprese e le startup italiane

Oltre 4mila nuove imprese create, più di 900 Startup innovative finanziate, circa 150

grandi investimenti finanziati e 5,7 miliardi di euro in investimenti attivati. Sono i numeri, fino a marzo 2019, che Invitalia mostra orgogliosamente nell’ambito delle misure di sostegno per le imprese e le startup italiane.

Chi è Invitalia

Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia.

Tra le principali mansioni di Invitalia, ci sono quelle di dare impulso alla crescita economica del Paese, puntare sui settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione, rilanciare aree di crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno. Invitalia gestisce inoltre tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative. L’ausilio agli imprenditori è attuato con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto.

Offre, infine, servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali.

Le azioni di Invitalia a sostegno delle imprese

Concessione e successiva erogazione delle agevolazioni previste dai diversi incentivi in portafoglio. E’ questa una delle prime azioni di Invitalia a sostegno delle imprese. Tra le agevolazioni figurano Smart & Start Italia, che sostiene la creazione e lo sviluppo di startup innovative, costituite o da costituire; Cultura Crea rivolto alle imprese (nuove, consolidate e del terzo settore), dell’industria culturale-turistica, nelle regioni Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata; Nuove Imprese a Tasso Zero, incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori; Resto al Sud, sostenendo la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno, con agevolazioni che consentono di coprire il 100% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 200 mila euro.