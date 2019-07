Audi: nuova, usata oppure a noleggio?

Le Audi sono auto che continuano a riscuotere un enorme successo e non c’è nulla di che stupirsi, perché parliamo di una casa automobilistica che si è sempre dimostrata affidabile e seria. Scegliere un veicolo Audi significa contare su una qualità insuperabile, su un motore che non rischia di dare segni di cedimento nemmeno dopo centinaia di migliaia di chilometri e su un design che non ha bisogno di tante presentazioni. Acquistare un veicolo di casa Audi però non è sempre una passeggiata: l’investimento da fare è considerevole ed i prezzi di listino sono tutt’altro che abbordabili. Questo tuttavia non significa che si debba rinunciare al proprio sogno: esistono delle alternative più che valide come l’usato ma anche il noleggio a lungo termine. Vediamo qual è la soluzione più conveniente.

Noleggio a lungo termine di un veicolo Audi

Sono sempre di più le persone che optano per il noleggio a lungo termine Audi e questo significa che si tratta di un’alternativa che merita di essere presa in considerazione. Effettivamente, i vantaggi che può offrire una formula di questo tipo non sono pochi e vale la pena informarsi bene in modo da capire se possa effettivamente essere la scelta più conveniente per le proprie esigenze. Grazie al noleggio a lungo termine abbiamo un grande vantaggio: possiamo avere a disposizione la nostra Audi nuova senza dover chiedere finanziamenti in banca. Dobbiamo infatti pagare solamente il canone mensile, che per queste tipologie di veicoli rimane comunque decisamente abbordabile. Compresi nel prezzo ci sono inoltre anche l’assicurazione e la manutenzione, quindi come spese extra dobbiamo considerare solamente quelle relative al diesel. In molti scelgono questa opzione anche per evitare di acquistare un veicolo nuovo che entro pochissimo si svaluta. Con il noleggio non ci si deve preoccupare di nulla e si può sempre avere a disposizione un’auto nuova e perfetta sotto ogni punto di vista.

Acquisto di un veicolo Audi usato

Per risparmiare possiamo anche orientarci sul mercato dell’usato e le Audi sono automobili che non riservano grandi sorprese quindi è un’alternativa da prendere in considerazione. Certo, in tal caso dobbiamo comunque investire una somma ma rispetto a quella che dovremmo sborsare per un’auto nuova non c’è paragone. Le Audi hanno il grande pregio di essere dotate di un motore davvero eccezionale, che può macinare moltissimi chilometri senza problemi. Possiamo quindi acquistare un’auto usata con un chilometraggio superiore ai 150.000 km senza doverci troppo preoccupare. Naturalmente però vale sempre la pena affidarsi ad un rivenditore onde evitare brutte sorprese.

Acquistare un’auto nuova

Acquistare un veicolo Audi nuovo di zecca e appena uscito dal concessionario può essere davvero molto impegnativo, eppure in alcuni casi si trovano delle occasioni interessanti. Anche se non possono essere venduti al prezzo di listino per esempio, i veicoli a km0 che sono stati utilizzati per esposizioni o dimostrazioni meritano sempre di essere presi in considerazione. Sono praticamente pari al nuovo ma hanno un prezzo inferiore e quando si trovano delle occasioni del genere vale la pena non lasciarsele sfuggire perché la convenienza è assicurata.