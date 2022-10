Il meglio dello shopping made in Italy arriva nel New Jersey. Si chiama Want (ita) ed è il progetto di una mega area commerciale tematica che porterà dal 5 novembre l’eccellenza italiana più autentica negli Stati Uniti all’interno di ‘American Dream’, uno dei più grandi luxury mall americani, a pochi km da New York a East Rutheford, nel New Jersey.

Un progetto ambizioso, eccellenza italiana a 360°

“Il nostro è un progetto ambizioso, quello di costruire una sorta di arca dell’eccellenza italiana che riguardi a 360° il lifestyle italiano e non sia solo vendita di prodotti”, ha detto Giovanni Massetti CEO di Want (ita), che gestisce il progetto su incarico di Triple five Group.

Obiettivo di Want (ita) è di realizzare presso American Dream, a East Rutherford, New Jersey uno dei luxury mall più grandi dell’America del Nord, un’area tematica dedicata all’Italia e al vivere italiano, creare uno strumento straordinario di promozione, educazione e vendita del lifestyle del Belpaese.

Uno spazio fisico che si pone come obiettivo la presentazione delle eccellenze italiane in un contesto di assoluto livello, dove il design racconta l’attenzione alla qualità e ai dettagli, dove i clienti si possono gustare una cena stellata, un bicchiere di vino parlando con il produttore o partecipare a particolari corsi o eventi, con un palinsesto che rende il luogo vibrante e dinamico. Want (ita) è una piattaforma di lancio per tutte quelle aziende con un forte carattere identitario di italianità e tradizione che fanno della passione, della creatività e dell’innovazione il loro modello di riferimento e che vogliono affrontare il mercato americano raccontando la propria storia facendo cogliere al cliente finale le sfumature, le unicità e le caratteristiche del proprio prodotto o servizio.

Dal 5 novembre aprirà un pop up a firma Want (ita) che nel giro di un anno prenderà le sembianze definitive di un grande spazio a firma Italia. La capacità di rendere lo spazio vivo con eventi, progetti, corsi, classi e degustazioni si gioca su due fronti: da un lato quella di essere una piattaforma credibile per le aziende, con un numero di ospiti di livello, dall’altro di avere la capacità di organizzare e comunicare al meglio il palinsesto. Ogni azienda, consorzio, regione avrà la possibilità, con il supporto di Want (ita), di creare eventi unici, rendendo lo spazio vivo e sempre diverso: questo è l’obiettivo che si vuole raggiungere, unire entertainment e retail.

Un investimento da 24 milioni di euro

L’investimento confermato è di 24 milioni di euro con una proiezione di fatturato a regime che supera i cento milioni di euro visto anche i numeri della location scelta. America Dream è un mall da 50 milioni di visitatori annui (85 mila al giorno fino a 150 mila durante il week end), con quattro aree già operative e con alcuni dei flagship store di lusso più grandi e performanti al mondo come quelli di Hermès, Louis Vuitton e Tiffany e altri e con uno scontrino medio che va dai 150 dollari per l’area commerciale fino ai 1600 per l’area luxury.

All’interno di Want anche un wine club dell’eccellenza italiana

Want (ita) nascerà all’interno della zona lusso chiamata ‘The Avenue’ e avrà un’estensione totale di circa 7000 m2. All’interno di questo grande progetto, due novità: da un lato la possibilità di un delivery gourmet di alto livello con un partner tecnologico che riesce a consegnare oltre 350 mila pasti al mese mantenendo gli standard qualitativi del cibo stellato; e dall’altra un wine club prestigioso dove sarà possibile incontrare i grandi produttori italiani, accedere a etichette uniche e bottiglie da collezione.

“Want (ita) non è solo un mall ma un luogo dove vogliamo produrre emozioni – spiega Giovanni Massetti – e affermare con competenza il valore del Made in Italy e del suo sistema produttivo. Vogliamo esportare negli Stati Uniti, e non solo, bellezza, eleganza e unicità da sempre le cifre del nostro Made in Italy”.