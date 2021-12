Calcio: il girone d’andata per il campionato di serie A

Il dato che sta emergendo mentre ci accingiamo a vivere le ultime gare del girone d’andata per il campionato di serie A, ci mostra un sostanziale equilibrio. Dopo diversi anni di dominio da parte della Juventus di Andrea Agnelli, le dinamiche per la vetta della classifica sembrano essere mutate, già a partire dalla passata stagione. Inter e Milan, si confermano in un momento particolarmente buono, mentre il Napoli di De Laurentiis, dopo due stagioni dal passo incerto e dai risultati altalenanti, sembra essere tornato quello dell’era Sarri e della prima stagione di Ancelotti.

Il Napoli di Luciano Spalletti, tra alti e bassi

Luciano Spalletti ha dato nuovo smalto alla squadra, partendo da un gruppo ben amalgamato, che nella sua struttura è rimasto praticamente invariato rispetto alle ultime due-tre stagioni. Sono così arrivati buoni risultati, anche se bisogna ricordare come lo stesso Gattuso, era riuscito a dare buoni input specialmente durante la prima stagione alla guida del club azzurro. Detto questo è importante ricordare come a parte le milanesi e il Napoli, il trend sia quello di una nuova serie A con le cosiddette sette sorelle. Cambiano forse alcune protagoniste, ma Atalanta, Roma, Fiorentina, Juventus e Lazio, competono già per entrare nel gruppo delle prime sette della classe. Tra queste finora è sicuramente la formazione di Gasperini ad aver dato più compattezza e solidità alla propria stagione. La Fiorentina con Vincenzo Italiano ritrova una squadra coesa e ben organizzata in campo, capace di esprimere un calcio propositivo come non si vedeva da qualche tempo per la formazione della Viola. A fasi alterne invece ci sono Roma, Juventus e Lazio.

Lazio, Roma e Juventus: cosa sta accadendo a queste squadre?

Delle tre la Lazio di Maurizio Sarri sembra essere la squadra più in difficoltà, ma anche i bianconeri e i giallorossi hanno già perso qualche punto di troppo, specialmente nel confronto con le piccole squadre. La Roma del tecnico portoghese José Mourinho ha già subito sei sconfitte, pur giocando contro le prime della classe, mentre Lazio e Juventus hanno perso cinque gare su quindici. C’è poi da dire che il Bologna di Sinisa Mihajlovic si sta confermando come l’ottava forza del campionato. I rossoblu dopo qualche stagione disputata sottotono, sono tornati a essere una squadra molto competitiva, capace di creare problemi a chi la sta affrontando. Una buona stagione è quella anche del Sassuolo, che ha battuto il Milan di Pioli e strappato un punto al Napoli di Spalletti, così come il Verona di Tudor, altra formazione di tutto rispetto. Da qui in poi arriviamo verso la zona calda della classifica, in termini di lotta per la salvezza. Sfida salvezza che al pari della lotta scudetto è argomento di estremo interesse per quanto riguarda statistiche, pronostici e quote calcio per il campionato in corso. Salernitana, Cagliari, Genoa, Spezia, sono le squadre che attualmente sembrano più a rischio, ma anche Sampdoria, Udinese e Torino, potrebbero restare coinvolte nella lotta per non retrocedere. È ancora troppo presto per fare un bilancio, ma lo score di Cagliari, Salernitana, Genoa e Spezia è abbastanza eloquente. Delle tre neo-promosse sta facendo invece al momento un ottimo campionato l’Empoli di Andreazzoli, ma non è certo una novità trovare tra le squadre provenienti dalla serie cadetta una formazione capace di esprimere un buon gioco e trovare subito continuità nei risultati.