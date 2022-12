UGRI al servizio della società

Da diversi anni la Ugri- Servizi per l’Ambiente ha sposato una serie di attività sociali grazie a campagne di responsabilità sociale che hanno inciso fortemente.

Nell’ultimo anno l’azienda, grazie alla nomina di cui è stata insignita Natalia Re, Business Developement Manager della Ugri, quale Ambasciatrice della Gentilezza per la regione Siciliana e per la Calabria, ha sostenuto le attività che ne sono nate. Dalla giornata della gentilezza a alla presenza al Paladino d’oro Film Festival.

Non in ultimo la Ugri ha sposato e promosso la campagna sociale “La gentilezza è una carezza”.

L’attività che riguarda le campagne di responsabilità sociale, che la Ugri ha promosso in questi anni, è notevole e ha avuto un largo riconoscimento, riuscendo a cristallizzare buone pratiche.

“La giornata della Terra” vede l’azienda in prima linea nella difesa dell’ambiente e nello sviluppare sensibilità che siano in grado di veicolare il messaggio, così come il “Nido della Vita” li ha visti a fianco delle famiglie con un bimbo prematuro, si è puntato tantissimo sulla “Alfabetizzazione ecologica”, sullo sport facendo da sponsor al Palermo Calcio e al Carini, al Rally della città di Modica.

La UGRI Servizi per l’Ambiente ha dato l’ imprimatur a campagne di responsabilità sociale promuovendo buone pratiche. Un impegno costante, la necessaria determinazione per le cause sociali sono elementi che contraddistinguono l’azienda.