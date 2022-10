Cosa si intende esattamente per immagini di qualità? La qualità è un termine totalmente soggettivo e potrebbe dar luogo a diverse interpretazioni.

Per qualcuno le immagini di qualità possono essere fotografie con una buona composizione o quelle in grado di trasmettere un determinato tipo di emozioni, mentre per altri le immagini di alta qualità possono essere quelle che si possono stampare in alta definizione anche in formato poster, senza alcun problema e distorsione.

La verità si cela sempre in mezzo e, nel caso specifico, possiamo dire che le immagini di alta qualità sono quelle che rispettano alcuni criteri ben specifici in base al loro utilizzo finale.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come trovare questo tipo di immagini online.

Come capire se un’immagine è di alta qualità

Un’immagine per essere considerata di qualità deve essere nitida e non deve presentare nessun artefatto visivo, ossia le tipiche sgranature delle immagini in formato JPG che spesso, per errore, vengono compresse in modo eccessivo al fine di ridurre il loro peso sull’hard disk.

Al giorno d’oggi le immagini di qualità o, se vogliamo, in alta risoluzione sono quelle che hanno il lato più lungo di almeno 1920 pixel e una densità di almeno 300 pixel per pollice (ppi).

È naturale affermare quindi che dimensioni superiori a quelle citate ci condurranno verso una risoluzione dell’immagine superiore. Infatti una risoluzione molto comune come quella chiamata in gergo 4K corrisponde a ben 3840 x 2160 pixel, il che vuol dire una densità di oltre 8 milioni di pixel!

Tutte le immagini ad alta risoluzione sono di qualità?

Può succedere di scattare una fotografia in 4K e di accorgersi che è totalmente sfocata per colpa di una messa a fuoco sbagliata. Il solo fatto che sia ad alta risoluzione non ne fa di certo una foto accettabile. Giusto?

La qualità di un’immagine è un perfetto equilibrio tra densità di pixel, nitidezza dell’immagine e ovviamente una perfetta esecuzione tecnica dello scatto stesso.

Nel prossimo paragrafo vediamo dove poter scaricare immagini di alta qualità gratis.

Dove trovare immagini ad alta risoluzione gratis

Ora che abbiamo chiarito il concetto relativo alla qualità delle immagini, viene spontaneo chiedersi dove trovare e scaricare immagini di qualità.

Va subito chiarito che non è legale scaricare immagini casualmente su internet, perché nella maggior parte dei casi ognuna di esse ha un qualche tipo di diritto d’autore ed è davvero frequente andare incontro a problematiche legali per l’utilizzo non autorizzato di immagini.

La migliore scelta da un punto di vista di serenità mentale è quella di rivolgersi alle banche di immagini che trattano file con licenza royalty free. Questa tipologia di risorse infatti può essere scaricata gratuitamente o dietro il corrispettivo di una somma davvero irrisoria.

Vediamo insieme quali sono le migliori banche di immagini dove trovare foto da scaricare gratis e ad altissima qualità.

Ecco da dove scaricare foto gratis online

Come abbiamo accennato poco fa, su internet esistono tantissimi siti web che permettono di scaricare immagini di alta qualità gratis. Molte di queste banche di immagini sono totalmente gratuite, altre richiedono il pagamento di una piccola somma e altre ancora impongono la citazione dell’autore della foto e del sito da cui sono state scaricate.

In base alle diverse esigenze, dobbiamo decidere quale tipologia di regolamentazione è più utile al nostro caso. Se dobbiamo ad esempio utilizzare una foto su una campagna pubblicitaria o una brochure, potrebbe essere poco pratico dover inserire i riferimenti all’autore della foto e potrebbe essere più comodo pagare qualche centesimo per poter utilizzare la foto come meglio crediamo. Dopo questa premessa, vediamo quali sono i migliori sito per scaricare immagini di qualità.

Depositphotos

Depositphotos è una banca di immagini, video e suoni con licenza royalty free. Conta oltre 202 milioni di risorse disponibili per il download immediato. Depositphotos offre la possibilità di acquistare immagini di altissima qualità, ma offre anche accesso ad oltre 68.000 immagini di alta qualità completamente gratis.

Per iniziare a scaricare le foto di qualità basta accedere al sito it.depositphotos.com e cercare la foto di cui abbiamo bisogno tramite un potente motore di ricerca e il sistema di filtraggio davvero avanzato.

Burst by Shopify

Burst è un sito di foto stock gratuito realizzato in collaborazione con Shopify. La sua libreria di immagini contiene migliaia di immagini ad alta risoluzione. Le foto vengono aggiornate ogni settimana e sono particolarmente indicate per i siti di ecommerce. Le immagini su Burst sono di dominio pubblico e si possono utilizzare liberamente sia per uso commerciale che personale.

Unsplash

Unsplash contiene oltre 2,5 milioni di bellissime foto stock scattate da una community globale di fotografi che partecipano in modo attivo e autonomo alla crescita della piattaforma.

Per usare liberamente le foto sia per uso commerciale che personale, è necessario citare il nome dell’autore della foto e della piattaforma.

Pexels

Pexels è una libreria gratuita di immagini e video di stock con una licenza specifica di Pexels che è simile alla licenza Creative Commons. Questo sito di immagini stock contiene centinaia di migliaia di immagini selezionate manualmente dal team della piattaforma ed è una soluzione valida per chi cerca foto stock royalty-free.

Freepik

Freepik è un ottimo sito di immagini stock gratuite per coloro che cercano template professionali per Photoshop e bellissime immagini stock per i contenuti creati online. Il sito ha oltre quattro milioni di risorse tra file vettoriali, illustrazioni e fotografie. Per utilizzare le immagini stock di Freepik per uso commerciale o personale, è necessario citare l’autore della risorsa e il sito Freepik.

Picjumbo

Picjumbo è un sito web gratuito di foto stock creato nel 2013 dal designer e fotografo Viktor Hanacek. Su questa banca immagini è possibile reperire migliaia di immagini ad alta risoluzione e di ottima qualità visiva.

Conclusione

Come abbiamo visto, le immagini di grandi dimensioni non sempre equivalgono a immagini di qualità. Per poter scaricare foto di qualità da internet senza alcuna conseguenza legale negativa è necessario rivolgersi ad uno dei siti che abbiamo consigliato.

Solo così possiamo stare certi che ogni singola immagine scaricata sarà davvero di altissima qualità, utilizzabile sia per scopi personali che commerciali.