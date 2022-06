Quanto spendono gli italiani nei casino online con soldi veri? Il Sud è tra i leader del gioco d’azzardo!

Sempre più slot online, nuove promozioni che si alternano, tavoli di poker, blackjack e baccarat che iniziano a presentare funzionalità sempre più realistiche, per omaggiare le sale gioco terrestri. Sono stati anni molto intensi quelli vissuti dal settore del gambling, sia terrestre che online. Da un lato abbiamo assistito a un brusco stop delle sale legali sparse sul territorio, per colpa delle chiusure forzate del 2020.

Ma dall’altra parte si è affermata la modalità di gioco online, con l’ADM che si è trovata a controllare un numero altissimo di nuovi iscritti nei casino online con soldi reali per giocatori italiani, in particolare nella fase finale del primo lockdown. E come dimenticare la ripartenza dello sport, delle discipline sospese per contenere il covid, che hanno portato milioni di italiani a riscoprire il piacere dei pronostici.

Ma vediamo che tipo di cambiamenti abbiamo vissuto, negli ultimi anni, facendo riferimento anche ai numeri registrati sulle piattaforme di gioco.

La crisi del 2020 e il boom dei siti casinò con soldi reali

La prima parte del 2020 ha rappresentato un momento difficile per il gioco d’azzardo. Le sale sono state chiuse e i casinò hanno dovuto sospendere le proprie attività. La pandemia da covid-19 ha cambiato le priorità delle persone e ha portato gli appassionati a fare un po’ di conti a causa del lockdown che ha forzato gli italiani in casa per diversi mesi. I dati dicono che la somma delle scommesse generate nei primi mesi del 2020 è scesa del 45%. Ma questa crisi non è durata a lungo per questo settore di intrattenimento. Soprattutto per la parte digitale!

Come ha mostrato un report dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2021 il gambling ha prodotto circa 107,5 miliardi. Il motivo? Perché i giocatori si sono orientati proprio sul web, per iscriversi alle piattaforme e siti casinò con soldi reali.

E intanto le strutture fisiche locate nel territorio, tra il 2019 e il 2021, hanno registrato un profondo calo nel numero di entrate: si va da 4,8 a 1,8 miliardi. E per i giochi online? Hanno raggiunto una crescita del 56,6% rispetto al 2019.

La spesa mensile degli italiani dopo le riaperture

Facendo i conti, considerando casinò, scommesse e lotterie, quanto spendono gli italiani in media? Nel Nord-Est la spesa è di 1,98 euro, che scendono a 1,86 euro nel Mezzogiorno, per poi salire a 2,43 per famiglia nel Nord-Ovest. Il centro invece registra 2,23 euro di media. Il vero boom però è stato registrato nelle isole, in particolare in Sicilia, ma di questo parleremo nel prossimo capitolo.

Inoltre è emerso che anche il titolo di studio può fare la differenza in termini di approccio e spesa sulla scommesse. I giocatori che hanno una licenza media spendono di più rispetto ai diplomati: parliamo rispettivamente di 2,48 e 2,36 euro. Invece i laureati si fermano a una media di 1,83 euro.

Record di giocatori al Sud, in particolare in Sicilia

I dati del 2021 pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in luce un’altra cosa: è scoppiato un vero boom di scommesse al Sud d’Italia, e soprattutto in Sicilia. Non a caso la regione è diventata una delle prime 3 in Italia per diffusione del gioco d’azzardo. E soprattutto la seconda in assoluto per spesa sulle scommesse!

Pare infatti che la spesa pro capite sia di 1098€, un dato che incrementa notevolmente l’uso delle piattaforme virtuali per scommettere con soldi veri. In modo particolare è il betting ad attirare i giocatori che non sanno rinunciare ai pronostici e alle scommesse a quota fissa.