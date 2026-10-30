Safe Driving Without Risks: il Liceo “Impastato” di Partinico vince il contest “La sicurezza sei tu”

Il progetto promosso dalla Città Metropolitana di Palermo si conclude con un evento che ha coinvolto istituzioni e scuole. Le piccole scelte di ogni giorno alla guida sono al centro del video realizzato dalla classe 5B del liceo di Partinico, vincitore del contest “La sicurezza sei tu”.

Ogni nostra scelta, anche la più piccola, può fare una grande differenza. È il messaggio al centro del video con cui la classe 5B del Liceo “Felicia e Peppino Impastato” di Partinico ha vinto il contest creativo “La sicurezza sei tu” di “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”. Il progetto sulla sicurezza stradale, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo nell’ambito del programma nazionale “Mobilità Sicura”, si è concluso con la premiazione, trasmessa in diretta televisiva e in streaming da Tele One il 28 ottobre.

Un video nato dal lavoro di tutta la classe

Il prodotto multimediale porta la firma dell’intera 5B, che ha aderito al progetto durante lo scorso anno scolastico, quindi come 4B. Le attività del progetto all’interno del liceo sono state proposte e seguite dalla professoressa Vincenza Speciale, mentre a guidare gli studenti nella realizzazione del video è stata la professoressa Caterina Di Liberto.

L’elaborato è il frutto di una piena collaborazione tra gli alunni, che hanno messo in gioco non solo le loro capacità e i loro mezzi, ma anche una parte delle proprie esperienze quotidiane sulla strada, con i preziosi consigli del corpo docente.

Per la 5B il percorso è stato anche un’occasione di crescita. Dal tema affrontato sono nate riflessioni sull’importanza della sicurezza stradale e sulla tutela dell’incolumità, propria e degli altri: lo stesso concetto che il video traduce nel valore delle piccole scelte quotidiane.

In studio e in auditorium, la giornata della premiazione

A rappresentare il Liceo “Felicia e Peppino Impastato” in studio sono stati gli alunni Samuele Arancio e Francesco Cassarà, accompagnati dalla dirigente scolastica, professoressa Lucia La Fata, e dalla professoressa Caterina Di Liberto. «Per noi è un onore poter rappresentare il nostro liceo, come delegazione della classe che ha vinto il contest», hanno dichiarato, ringraziando i compagni che hanno contribuito alla realizzazione del lavoro, i docenti che li hanno supportati, la Dirigente scolastica e la Città Metropolitana di Palermo.

Gli studenti hanno sottolineato che questa esperienza è stata per loro «motivo di crescita, vista l’importanza del tema affrontato, dal quale abbiamo estratto delle significative riflessioni sull’importanza della sicurezza stradale».

Nello stesso momento, nell’auditorium del liceo, gli alunni delle classi 4N, 3S, 4B e 5B hanno seguito la diretta insieme alla professoressa Garofalo e al professor Ricupati, che li hanno accompagnati nel percorso progettuale, e agli altri docenti coinvolti nell’iniziativa.

Istituzioni e scuole nella giornata conclusiva

La diretta ha coinvolto istituzioni, scuole e partner del progetto Safe Driving Without Risks: tra i presenti, Nicola Vernuccio (Direttore generale della Città Metropolitana di Palermo); Fabrizio Leporatti (Comandante della Polizia Metropolitana); Giuseppe Piazza (Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Turistici e Culturali della Città Metropolitana), Rosario Allegra, presidente del Consorzio Unasca Palermo; Laura Albani in collegamento per ANCI.

Hanno partecipato, insieme al liceo di Partinico, le altre scuole coinvolte nel progetto, che hanno proposto contributi video e hanno raccontato la loro esperienza: il Liceo classico “Giuseppe Garibaldi” e l’IISS “Ernesto Ascione” di Palermo e il Liceo ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria. La trasmissione si è chiusa con la premiazione dei vincitori e con la consegna di targhe e gadget ai rappresentanti degli istituti.

Prevenzione del rischio come pratica quotidiana

Safe Driving Without Risks ha portato nelle scuole incontri formativi e laboratori sui principali rischi della circolazione stradale: la distrazione da smartphone, la velocità eccessiva, la guida dopo l’assunzione di alcol o sostanze, il rispetto della segnaletica e l’uso dei dispositivi di sicurezza. Con il contest “La sicurezza sei tu”, gli studenti sono diventati autori di contenuti rivolti ai propri coetanei, che hanno trasformato la prevenzione in pratica condivisa e quotidiana.

Tutti gli approfondimenti sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale www.safedrivingpalermo.it.