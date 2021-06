L’Alta Moda incontra il digitale: le creazioni di Francesca Di Maria dalla Sicilia si aprono al mondo

Un progetto innovativo che coniuga Alta Moda e digitale

L’Haute Couture arriva a casa con il progetto digitale della stilista siciliana Francesca Di Maria

Dalla Sicilia la tradizione e la qualità delle creazioni firmate FDM volano in tutto il mondo

Con la stilista Francesca Di Maria l’Haute Couture arriva a casa, in qualsiasi parte del mondo, in modo semplice e innovativo senza tralasciare tutto il gusto, la qualità e la tradizione della sartorialità Made in Italy. Con l’era Covid anche la moda ha dovuto reinventarsi e “cambiare veste” puntando su nuove sfide.

Il mondo digitale, infatti, è stato fondamentale per i grandi marchi dell’Alta Moda che con dirette in streaming, videoclip e veri e propri esperimenti social ha mostrato un altro lato di sè, quello più smart e capace di raggiungere il grande pubblico. La moda è fatta per le persone e il suo obiettivo è proprio quello di raggiungere il grande pubblico utilizzando gli strumenti del momento.

In Sicilia è impossibile parlare di Alta Moda e non pensare inevitabilmente alla maestria di Francesca di Maria che da oltre quarant’anni di esperienza si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano per cappelli, borse, cinture e capi di abbigliamento rifiniti nei minimi particolare.

La stilista nata e cresciuta professionalmente nella bella città di Palermo, nel cuore della Sicilia, ha alle spalle una famiglia dedita all’arte della sartoria, lavoro che Francesca ha trasformato nella sua più grande passione e che le ha permesso di spaziare dall’abbigliamento agli accessori per la casa. Come nelle migliori storie di resilienza di chi punta all’avanguardia per dare nuova vita ad un progetto con solide radici, Francesca Di Maria ha deciso di sperimentare una nuova strada per la sua storia imprenditoriale.

Francesca Di Maria e la storia di un’arte tramandata di generazione in generazione

Le radici professionali di Francesca Di Maria affondano in una famiglia che ha dedicato la sua intera vita al colorato mondo dell’alta sartoria sicialiana fin dai tempi dell’unità d’Italia. Come si legge sull’e-commerce di FDM, la nonna Erminia e la mamma Caterina, per non parlare del nonno Umberto, hanno vestito con le loro creazioni di Alta Moda i più grandi nomi della società dell’epoca.

Anche Francesca si è fatta strada nell’Alta Moda abbracciando quella professionalità e quell’amore per i tessuti che da sempre accomuna tutta la sua famiglia. Nel 1982 Francesca crea il proprio atelier e il suo marchio: FDM Alta Moda Palermo. Le creazioni della stilista siciliana sono caratterizzate dalla cura dei particolari e dall’utilizzo di materiali preziosi perfetti per dare un tocco distintivo ai prodotti sartoriali. Attualmente la FDM Alta Moda Palermo fodnata da Francesca rappresenta una delle aziende siciliana di maggior talento, un fiore all’occhiello del Made in Italy.

Ora la stilista siciliana punta all’innovazione con un portale digitale per raggiungere i clienti in qualsiasi parte del mondo per coccolare con articoli di Alta Moda tutte le persone che vogliono ricevere consulenza, assistenza e attenzione nel momento dell’acquisto.

Il marchio siciliano ha scelto la soluzione Digitrend per il suo e-commerce. Digitrend ha cucito su misura alle esigenze e alle creazioni di Francesca Di Maria uno shop online attento a rispettare i valori di FDM Alta Moda Palermo che ne hanno fatto un modello di Haute Couture in tutto il panorama italiano.