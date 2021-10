Per l’Alta Velocità Napoli – Bari “saranno conclusi i lavori a fine 2023 ma poi ci saranno i test”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che, intervenuto a Sabato anch’io su Rai Radio1, ha sottolineato che altre infrastrutture di Alta Velocità “vanno ancora progettate come la Salerno – Reggio Calabria ma tutta l’Alta Velocità sarà avanzata nel 2026″.

“Il monitoraggio di ciò che avviene adesso è fondamentale e per questo -ha sottolineato Giovannini- abbiamo messo a punto un sistema informatico molto dettagliato per capire come ogni Comune sta procedendo sulle opere”.

Giovannini ha così confermato i tempi già dati nel giugno scorso, quando il progetto fu presentato in Regione Campania, alla presenza del presidente Vincenzo De Luca. Allora, il commissario per la Napoli – Bari, Roberto Paragone, annunciò che entro il 2023 la tratta sarebbe stata percorsa in 2 ore e 40 minuti mentre il completamento dell’infrastruttura avverrà nel 2026.

Inoltre, alcune settimane fa, come riportato da NTR24.TV, Fernando Errico, delegato del presidente De Luca per la Napoli – Bari, nel corso dell’assemblea di Confindustria Benevento, ha affermato: “Da quest’anno tutti i cantieri della linea Ac/Av Napoli –Bari saranno operativi. E, entro il 2023, con il completamento delle tratte Napoli – Cancello e Cancello – Frasso Telesino, partirà il primo collegamento diretto tra Napoli e Bari”.

“L’alta velocità- ha continuato Errico – è considerata strategica per lo sviluppo economico del Sud e dell’intero Paese. Con i suoi miliardi di euro di investimenti sta producendo ricadute economiche importanti su imprese e lavoratori. Un’opera rispettosa dell’ambiente, volano di sviluppo economico e sociale nella fase di realizzazione e in quella di utilizzo”.