Autostrade, in Sicilia al via la gara per la Ragusa-Catania

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

«Dopo trent’anni di chiacchiere e false promesse – dice il governatore – parte la procedura per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania. Ho chiesto all’Anas di essere stazione appaltante dell’opera, che sarà costruita con fondi dello Stato e della Regione. Abbiamo fatto pubblicare il bando di gara e in estate, se tutto andrà bene, conosceremo i nomi delle imprese che lavoreranno ai quattro lotti. Entro l’anno apriremo i cantieri. È la Sicilia che cambia!». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di commissario per la Ragusa-Catania, a proposito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del bando di gara per i lavori di realizzazione della importante infrastruttura.

Investimento di oltre 1,2 miliardi di euro

Presentazione delle offerte

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22 aprile 2022 sul portale acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it), dove è disponibile la documentazione di gara, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.

Scheda tecnica dei lavori

L’intera gara comprende quattro lotti esecutivi, così ripartiti: – lotto 1, ricadente nei comuni di Ragusa e Chiaramonte Gulfi (RG), dallo svincolo con la statale 115 allo svincolo con la strada provinciale 5 (escluso), per un importo di quasi 190 milioni di euro; – lotto 2, ricadente nei comuni di Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea (CT), dallo svincolo con la strada provinciale 5 (incluso) allo svincolo di Grammichele (escluso), per un importo di oltre 233 milioni di euro; – lotto 3, ricadente nei comuni di Licodia Eubea, Vizzini (CT) e Francofonte (SR), dallo svincolo di Grammichele (incluso) allo svincolo di Francofonte (escluso), per un importo di quasi 201 milioni di euro; – lotto 4, ricadente nei comuni di Francofonte, Lentini e Carlentini (SR), dallo svincolo di Francofonte (incluso) all’autostrada Catania-Siracusa, per un importo di quasi 316 milioni di euro.

La nuova arteria prevede il collegamento dall’innesto tra le statali 514 “Di Chiaramonte” e 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio comunale di Ragusa, alla connessione con l’autostrada “Catania-Siracusa”. Il tracciato avrà uno sviluppo di 68,700 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km). La nuova sede stradale presenterà caratteristiche di strada di tipo “B” (extraurbana principale), a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia oltre le corsie di emergenza.

Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di 11 viadotti per un’estesa complessiva pari a oltre 2,3 km per carreggiata, di una galleria naturale a doppia canna da 800 metri e di un attraversamento ferroviario. Prevista la realizzazione di 10 svincoli, in corrispondenza delle strade provinciali 7 e 5 e delle località di Licodia Eubea, Grammichele, Vizzini Scalo, Vizzini, Francofonte est e ovest, Lentini centro oltre che, come detto, le connessioni con la statale 115 e l’autostrada “Catania-Siracusa”.